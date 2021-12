Shantae et les sept sirènes ont reçu une mise à jour gratuite « Superstar spectaculaire »

Image: WayForward

Mettre à jour [Wed 1st Dec, 2021 02:00 GMT]: La mise à jour pour Shantae et les sept sirènes est arrivée. WayForward a publié une petite bande-annonce à ses côtés. Et vous pouvez en savoir plus sur le site officiel du jeu.

La mise à jour gratuite « Spectacular Superstar » pour Shantae and the Seven Sirens est lancée dès aujourd’hui ! Regardez cette bande-annonce pour découvrir les nouveaux modes et fonctionnalités disponibles dans la dernière aventure de Shantae ! Plus de détails ici : https://t.co/fQwGSFsG1l pic.twitter.com/Vh7xbK0Fre— WayForward (@WayForward) 30 novembre 2021

Histoire originale [Wed 17th Nov, 2021 02:00 GMT]: Eh bien, voici une belle surprise, la dernière aventure de Shantae – Shantae et les sept sirènes reçoit une mise à jour « superstar spectaculaire ». Il s’agit d’une mise à jour de contenu gratuite qui arrivera plus tard ce mois-ci, le 30 novembre.

Il proposera une gamme de nouveaux modes : mode définitif, mode deck complet, mode casseur de règles et mode débutant :

Mode définitif : Un « director’s cut » plus difficile qui présente la difficulté Shantae classique, avec des objets rééquilibrés et une consommation magique, ainsi que des combats de boss plus intenses et un nouveau dialogue avec les sirènes avant chaque bataille.

Mode pont complet : Mode définitif avec une torsion. Commencez avec les 50 Monster Cards pour personnaliser les capacités de Shantae à votre guise.

Mode briseur de règles : Mode définitif sans limites. Vous pouvez équiper jusqu’à 50 Monster Cards à la fois pour obtenir le pouvoir ultime.

Mode débutant: Le mode définitif simplifié. Ce mode facile rend impossible la perte ! Parfait pour les nouveaux arrivants ou ceux qui veulent simplement explorer le monde et profiter de l’histoire.

Il y aura aussi un Mode hérité proposé, pour permettre aux joueurs de découvrir le titre dans sa forme originale et inchangée. et un costume de Hula à débloquer (donnant aux joueurs une puissante mise à niveau magique au prix d’une défense moindre). Ce costume sera utilisable dans tous les modes, tant que le joueur a terminé le jeu au moins une fois.

Certaines autres améliorations bonus dans le cadre de cette mise à jour (dans tous les modes) incluent une boîte de dialogue améliorée, des marqueurs de carte et des astuces qui peuvent être activées ou désactivées.

Allez-vous consulter cette mise à jour de contenu gratuite pour Shante and the Seven Sirens ? Laissez un commentaire ci-dessous.