Shape Therapeutics, basée à Seattle, lève 112 millions de dollars pour développer l’édition d’ARN et des thérapies géniques

Le PDG de Shape, François Vigneault. (Photo de forme)

Shape Therapeutics, une société de biotechnologie au stade préclinique de Seattle qui développe des technologies d’édition d’ARN et de thérapie génique, a levé 112 millions de dollars.

Les technologies d’édition d’ARN de la société sont issues du laboratoire du co-fondateur Prashant Mali, un bio-ingénieur à l’Université de Californie à San Diego qui fait partie du conseil consultatif scientifique de Shape. Shape améliore également les méthodes pour introduire du matériel génétique dans les cellules.

« Nous continuons d’exploiter le potentiel de la thérapie par l’ARN pour redéfinir la norme de soins pour les maladies génétiques », a déclaré le PDG et cofondateur François Vigneault, ancien vice-président de la recherche chez Juno Therapeutics, une société phare de thérapie cellulaire de Seattle qui a été acquise par Celgene en 2018. Parmi les autres vétérans de Juno de l’entreprise, citons Adrian Briggs, responsable des technologies de plate-forme, et David Huss, vice-président et responsable de la recherche.

La société travaille à l’amélioration des vecteurs AAV, un système d’administration de thérapie génique qui est l’épine dorsale des thérapies géniques approuvées par la FDA pour l’amyotrophie spinale et une maladie rare de la vision. Shape Therapeutics développe des vecteurs AAV qui délivrent du matériel génétique directement au système nerveux ou au muscle, selon un communiqué de presse. Ses vecteurs peuvent être utilisés pour fournir une variété de charges utiles génétiques, y compris des composants de sa technologie d’édition d’ARN.

Technologie d’édition RNA Fix de Shape Therapeutic. (Graphique de forme)

La technologie d’édition d’ARN de Shape pourrait potentiellement être utilisée pour traiter des maladies génétiques et pour d’autres utilisations, telles que la modification de la quantité d’une enzyme régulatrice clé dans le corps.

La société envisage d’appliquer sa technologie à un « large éventail de domaines thérapeutiques », a déclaré Vigneault dans le communiqué. À titre d’exemples, il a cité la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, le déficit en alpha-1 antitrypsine et le syndrome de Rett.

L’un des défis des approches d’édition d’ARN est qu’elles ne peuvent produire que de faibles niveaux de protéines corrigées, selon Nature.

Mais l’un des principaux avantages de l’édition d’ARN est que, contrairement à l’édition d’ADN, la modification d’une séquence d’ARN n’entraîne pas d’effets permanents sur le génome, car l’ARN n’est fabriqué que de manière transitoire dans le corps. L’approche peut également minimiser la possibilité que le corps ait une réaction immunitaire aux composants d’édition d’ARN entièrement humains. “Vous n’avez vraiment pas besoin de machinerie lourde pour cibler l’ARN”, a déclaré Mali dans une interview avec Nature.

Le conseil scientifique de la société comprend également Don Cleveland, qui a reçu en 2018 un Breakthrough Prize in Life Sciences pour ses travaux sur les thérapies à ARN dans des modèles animaux de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Lou Gehrig.

Shape, fondée en 2018, se bousculera avec d’autres sociétés travaillant à l’amélioration des vecteurs AAV et des thérapies géniques, notamment Affinia Therapeutics et Dyno Therapeutics. Les sociétés de biotechnologie impliquées dans le développement de thérapies à base d’ARN comprennent Beam Therapeutics, Locana et Korro Bio.

Le tour de financement de 112 millions de dollars de série B a été co-dirigé par Decheng Capital et Breton Capital, avec la participation de Willett Advisors, et la participation continue de New Enterprise Associates et de Mission BioCapital. Le financement s’appuie sur un financement de série A de 35,5 millions de dollars en 2019 avec la participation de CureDuchenne Ventures, la branche d’investissement de CureDuchenne, une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche de remèdes contre la dystrophie musculaire de Duchenne.