ShapeShift Crypto: L’énorme nouvelle qui a le jeton FOX en fuite

La finance décentralisée, ou DeFi, est actuellement le concept le plus populaire dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Prendre votre argent et trouver des magasins pour cela où l’on peut générer des revenus aux conditions les plus favorables possibles est évidemment un énorme tirage. C’est, en fait, si énorme que certains réseaux de blockchain passent radicalement à un modèle entièrement décentralisé, comme Se métamorphoser (CCC :FOX-USD). Le résultat de ce changement spectaculaire est un énorme coup de pouce à la crypto ShapeShift, FOX.

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

ShapeShift est un réseau de crypto-monnaie non dépositaire qui permet à son utilisateur d’acheter, d’échanger et de stocker sa crypto sur 11 différents Ethereum (CCC :ETH-USD) des blockchains alimentées. Le réseau utilise 0x (CCC :ZRX-USD) et Thorchain (CCC :RUNE-USD) pour permettre ces échanges inter-chaînes. Bien que ShapeShift ne soit pas un dépositaire de la cryptographie, il possède 2,5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques détenus par ses 150 000 utilisateurs réguliers.

L’ingrédient clé de ce puzzle est la crypto ShapeShift, FOX. Avec le jeton FOX, vous gagnez des récompenses sur vos transactions. C’est comme une carte de récompense de station-service : pour chaque tranche de 10 FOX que vous détenez, vous gagnez 1 $ en valeur FOX sur les transactions. Il permet aux utilisateurs de compenser les frais de gaz qu’ils doivent payer pour effectuer des transactions sur la blockchain.

Outre ce cas d’utilisation majeur, il permet également de mettre des récompenses sur le réseau ShapeShift. La gouvernance est également l’un des principaux attraits de FOX, car elle permet aux détenteurs d’influencer l’avenir du réseau.

ShapeShift Crypto FOX gagne à mesure que le réseau devient entièrement décentralisé

La crypto ShapeShift gagne considérablement aujourd’hui grâce à un communiqué de presse de la société. Les développeurs de ShapeShift annoncent la décentralisation complète du réseau. C’est un moment énorme; les développeurs renoncent à leur rôle central dans le réseau. Essentiellement, ils mettent tout entre les mains des investisseurs, ce qui en fait un réseau DeFi dans sa forme la plus vraie.

Dans le cadre de ce déménagement, 340 millions de jetons FOX ont été largués par voie aérienne à un million de destinataires dans l’un des plus gros largages de jetons jamais réalisés. Ces tokens sont désormais l’entière source de gouvernance pour l’avenir du réseau ; les investisseurs ont tout pouvoir pour prendre des décisions concernant les mises à niveau et autres.

À la suite de cette décision sans précédent, FOX tire vers le haut aujourd’hui. Le jeton gagne près de 72% sur la séance de bourse du jour, pour une valeur légèrement supérieure à 50 cents. Plus de 1,6 million de dollars de FOX ont échangé des mains au cours des dernières 24 heures.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.