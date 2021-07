Se métamorphoser

ShapeShift décentralise l’échange pour former un DAO, Airdrops FOX Tokens qui monte en flèche 4x

Fondé en 2014, l’échange de crypto-monnaie ShapeShift a changé de forme pour devenir une organisation complètement décentralisée (DAO) au cours des 12 prochains mois. La société cède les rênes de l’entreprise à une organisation autonome décentralisée (DAO) contrôlée par les détenteurs de FOX. Les détenteurs de FOX vont gouverner l’organisation en soumettant et en votant des propositions. Il mène ce qui est décrit comme “le plus grand largage de l’histoire”, qui a fait monter en flèche le prix de FOX.

Le jeton d’échange, qui a été lancé en novembre 2019, a bondi de 314% à 1,16 $, selon CoinGecko. Au moment de la rédaction, le jeton se négocie juste au-dessus de 0,8 $, toujours en baisse de 50,4% par rapport à son sommet historique de 1,65 $ il y a trois mois.

« Il est devenu clair que la finance ouverte et immuable nécessite des organisations ouvertes et immuables », a déclaré Erik Voorhees, fondateur et PDG de ShapeShift.

« Inspirés par la communauté DeFi au sens large, nous allons maintenant aider à mettre au point un nouveau modèle de coordination économique pour le 21e siècle. Pas de personne morale, pas de banques et pas de frontières.

Ce largage implique 340 millions de jetons FOX pour plus d’un million de destinataires dans un processus en plusieurs étapes. Il sera distribué à environ 900 000 utilisateurs actuels et passés de shapeShift, aux propriétaires de portefeuilles matériels KeepKey et à environ 120 000 utilisateurs de plusieurs protocoles DeFi tels que Yearn, Uniswap et Gitcoin, tels que partagés dans le blog de ShapeShift.

Sur un total d’un peu plus d’un milliard de jetons FOX, sans inflation, 34% sont attribués à la communauté, 32% au personnel ShapeShift, 24% au ShapeShift DAO, 7,5% à la Fondation, qui dirigera la partie qui peut ‘ t être décentralisée en ce moment, et 1,3% pour aider l’entreprise à se retirer.

Pour recevoir le largage, il doit être réclamé dans les 90 jours, et après cela, les jetons FOX non réclamés seront renvoyés au DAO. L’extraction de liquidité pour le jeton commence le 16 juillet.

L’entreprise est en train d’ouvrir l’intégralité de sa base de code et de sa technologie et d’aligner ShapeShift « davantage sur la véritable vision d’une finance immuable et décentralisée ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.