ShapeShift intègre THORchain pour lancer le trading Bitcoin natif

ShapeShift, un leader mondial du trading de crypto-monnaie non dépositaire, a intégré THORchain dans sa plate-forme d’échange décentralisé mobile (DEX). La société a publié cette nouvelle le 13 avril, notant que cette décision lui permettra de faciliter pour la première fois le trading Bitcoin natif (non emballé) avec Litecoin et Ethereum. L’entreprise prévoit que cette fonctionnalité sera mise en ligne sur sa plate-forme Web dans les semaines à venir.

Selon l’annonce, THORchain résout le problème du commerce inter-chaînes en créant des ponts bidirectionnels efficaces entre les blockchains sans autorisation ni garde. À cette fin, la technologie permet d’élargir l’offre ShapeShift.

Avec l’intégration de THORchain, ShapeShift permet aux passionnés de Bitcoin et de crypto-monnaie de négocier librement, en toute sécurité et en privé avec d’autres crypto-monnaies alternatives, le tout sur une plateforme intuitive et incitative. Cependant, seuls les utilisateurs de ShapeShift DEX peuvent gagner des jetons FOX, ce qui les aide à se qualifier pour les récompenses Rainfall. Les prix Rainfall consistent en USDC gratuits, que ShapeShift offre aléatoirement à ses utilisateurs chaque fois que quelqu’un échange sur la plate-forme.

Effort pour offrir un trading de crypto-monnaie intuitif et décentralisé

Commentant cette intégration, le fondateur et PDG de ShapeShift, Erik Voorhees, a déclaré croire en une finance ouverte et immuable. En tant que tel, l’intégration de THORchain était une bonne idée, car la société développe pour la première fois une technologie qui fusionne les avantages susmentionnés dans le trading de BTC, entre autres devises. Il a ajouté que ShapeShift a reconnu la puissance de la technologie THORchain et a décidé de la proposer immédiatement à ses utilisateurs. Selon Voorhees, cette intégration fait partie de la volonté de ShapeShift de fournir aux utilisateurs une plate-forme d’auto-conservation facile à utiliser pour leurs besoins commerciaux décentralisés.

Expliquant pourquoi THORchain était un ajout idéal à l’activité DEX de ShapeShift, l’ingénieur principal de la société a déclaré que l’équipe de ShapeShift voyait une opportunité d’offrir un réseau de biens publics qui aborderait les échanges décentralisés entre les chaînes, ce qui a été un point de douleur persistante dans le secteur de la crypto-monnaie. .

Cette nouvelle intervient après que ShapeShift ait modifié sa structure commerciale plus tôt cette année pour abandonner son bureau de négociation. La bourse a adopté un système dans lequel elle achemine les commandes via les applications DeFi pour éliminer les politiques Know Your Customer (KYC), qu’elle a dû mettre en œuvre pour rester conforme. Expliquant pourquoi l’utilisation d’un modèle qui applique KYC a affecté la mission de ShapeShift, Voorhees a déclaré qu’il ne respectait pas plusieurs principes juridiques et éthiques.

Selon,

Lorsqu’une personne est accusée d’un crime, il peut être raisonnable de dissoudre dans une certaine mesure sa vie privée dans la recherche de la vérité sur ce crime. Cependant, KYC dissout la vie privée non pas de certaines personnes spécifiques accusées d’actes répréhensibles, mais la vie privée de toutes les personnes, dont aucune n’a été accusée de quoi que ce soit.

