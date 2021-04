ShapeShift lance le trading Bitcoin natif via THORChain

ShapeShift, un échange de crypto-monnaie basé en Suisse, a annoncé une intégration complète avec THORChain, permettant le trading direct de Bitcoin natif (BTC) avec Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC).

Depuis mardi, les utilisateurs mobiles de ShapeShift ont la possibilité d’effectuer des swaps inter-chaînes sans recourir à un intermédiaire, un dépositaire ou une contrepartie de quelque nature que ce soit. Cette capacité sera étendue à la plate-forme Web de ShapeShift dans les semaines à venir.

Erik Voorhees, fondateur et PDG de ShapeShift, a expliqué l’importance de l’intégration THORChain:

«Nous pensons que la finance doit être ouverte et immuable. L’équipe THORChain a développé pour la première fois une technologie qui apporte ces propriétés au trading de Bitcoin et d’autres chaînes de premier plan. »

L’intégration de THORChain est une «continuation de notre engagement à offrir aux utilisateurs une plate-forme simple et autonome pour leurs besoins de négociation décentralisés», a ajouté Voorhees.

Un marché croissant pour les transferts inter-chaînes a mis THORChain sur la carte ces derniers mois. RUNE, la crypto-monnaie native du protocole, a fait un 9x depuis le début de l’année. À un prix actuel de 11,40 $, THORChain a une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars, ce qui le place au 49e rang parmi les crypto-monnaies actives.

Comme Cointelegraph l’a précédemment signalé, l’adoption par ShapeShift des échanges décentralisés, ou DEX, a commencé en janvier 2021 avec le soutien d’Uniswap, Balancer, Curve, Bankcor, Kuber, 0x et mStable. Dans le processus, ShapeShift a soulagé les utilisateurs des lourdes exigences Know Your Customer, ou KYC, tout en offrant une meilleure liquidité et une meilleure tarification.

Dans un podcast de janvier 2021 avec Bankless, Voorhees a décrit la montée en puissance d’Uniswap comme l’une des histoires les plus importantes de la crypto-monnaie, offrant une indication claire que ShapeShift continuerait à évoluer dans cette direction. Au cours du même mois, Voorhees a indiqué que “tous les échanges non-DEX sur ShapeShift seront retirés” plus tard cette année.