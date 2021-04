Shapeshift révèle que la plate-forme prend en charge les échanges non emballés via Thorchain sans KYC

Compartir

Récemment, le fondateur et PDG de Shapeshift, Erik Voorhees, a publié un article de blog sur un nouveau projet appelé Thorchain, un protocole qui permet des échanges décentralisés sans wrapper ni technologie de pontage couramment utilisée aujourd’hui. Thorchain a été lancé le 13 avril 2021 et le fondateur de Shapeshift a récemment révélé que son entreprise était la première à profiter du protocole multi-chaînes pour fournir des échanges décentralisés non gardiens.

Shapeshift exploite Thorchain pour des échanges multi-chaînes non emballés

En septembre 2018, la populaire application de trading Shapeshift a changé son modèle commercial en un programme d’adhésion obligatoire et les utilisateurs ont dû soumettre des critères d’identité spécifiques pour échanger des pièces. Puis des années plus tard, en janvier 2021, le PDG de Shapeshift, Erik Voorhees, a annoncé que l’échange supprimerait les règles KYC. “En raison de ce changement fondamental dans notre modèle commercial, les utilisateurs de ShapeShift n’ont plus besoin de nous fournir des informations personnellement identifiables”, a déclaré Voorhees à l’époque.

Désormais, ce que Shapeshift a fait, c’est de se connecter à une douzaine de plates-formes d’échange décentralisées (dex) et les traders peuvent échanger des jetons ERC20 et Ethereum de manière fiable. Mais il y a quatre jours, Voorhees a expliqué que la société «permettait le trading peer-to-peer décentralisé entre bitcoin natif, litecoin et ethereum» via le protocole multi-chaînes de Thorchain. Sur Twitter, le fondateur de Shapeshift a annoncé l’intégration et a montré une capture d’écran de l’ethereum natif (non emballé) en cours d’échange avec du bitcoin natif (non emballé).

“Lo … cela n’a jamais été fait auparavant”, a déclaré Voorhees sur Twitter. «Ethereum natif (non emballé) sur bitcoin natif (non emballé). [A] 5.000 $ d’échange, pas d’intermédiaire, pas de garde, [y] sans KYC. [Shapeshift] a lancé aujourd’hui le trading cross-chain décentralisé, en intégrant Thorchain (qui a également été lancé aujourd’hui) », a-t-il ajouté le 13 avril. De plus, le fondateur de Shapeshift a publié un article de blog complet sur la technologie.

Voorhees écrit qu’une “explication trop simpliste” de Thorchain est que le protocole est “comme Uniswap, mais multi-chaîne”. La différence est qu’il n’y a pas de wrapper et que les utilisateurs peuvent obtenir des performances de manière décentralisée et en minimisant la confiance. «Avec le lancement de Thorchain, Shapeshift est la première entreprise à permettre le trading peer-to-peer décentralisé entre bitcoin natif, litecoin et ethereum. D’autres actifs sont imminents. Nous faisons cela parce que les personnes libres ont droit à la confidentialité financière, au commerce ouvert et à une monnaie saine », a souligné Voorhees.

Tendermint, Cosmos et Chaosnet

Le protocole Thorchain exploite le protocole de consensus Tendermint et le SDK Cosmos. La plate-forme fournit un système de market maker automatisé (AMM) et les nœuds exécutent Thorchain et un nœud de support tel que Bitcoin, Ethereum et des réseaux de blockchain alternatifs. Le “Chaosnet” de Thorchain fournit aux gens les moyens de négocier sans aucun gardien impliqué. «Vous pouvez considérer Thorchain Nodes comme des« fragments »des portefeuilles d’un échange centralisé», explique le fondateur de Shapeshift.

Voorhees ajoute:

Plutôt que les clés détenues par ce dépositaire central, elles sont conservées dans un arrangement multi-sig de nœuds Thorchain (techniquement des signatures à seuil).

Depuis un an et demi, les protocoles d’échange décentralisés (dex) ont beaucoup fleuri. Les plates-formes Dex telles que Uniswap, Sushiswap, Curve, 0x Native, Bancor, Balancer, etc. ont enregistré un volume de transactions de 18 milliards de dollars au cours des sept derniers jours. Les volumes de Dex se sont échangés 2,85 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les statistiques de Dune Analytics.

Que pensez-vous de Shapeshift tirant parti de Thorchain pour des échanges de confiance minimisés et décentralisés? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

