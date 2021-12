Cette semaine, les gouvernements du monde entier ont plongé dans une panique à grande échelle grâce à la révélation de la variante dite omicron de COVID-19. Au moment d’écrire ces lignes, nous savons que l’omicron est probablement plus transmissible que les variantes précédentes. Nous n’avons aucune preuve, cependant, que l’omicron est plus mortel. Au contraire, le Dr Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine, a expliqué que les symptômes associés à l’omicron étaient « légers », expliquant que « nous ne voyons pas de patients gravement malades ».

Si cela était vrai, cela ferait d’omicron un motif d’optimisme. C’est parce que le delta est déjà hautement infectieux et que l’immunité collective semble être une chimère – ce qui signifie que si quelqu’un a le choix entre une infection omicron et une infection delta, on souhaiterait l’infection omicron. Si omicron devait évincer une variante plus mortelle, ce serait un développement positif pour la santé mondiale.

Pourtant, la réaction de nos dirigeants institutionnels a été complètement déréglée. Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention nous a dit que chaque Américain de plus de 18 ans devrait recevoir un rappel du vaccin COVID-19, malgré les rares preuves que les rappels réduisent les taux d’hospitalisation et de mortalité dus au COVID- 19 pour les jeunes (ils le font certainement pour les plus de 60 ans). Le Dr Anthony Fauci a émergé pour hocher gravement la tête à la possibilité de mandats de vaccins pour les voyages en avion et de nouveaux mandats de masques. Le gouverneur Kathy Hochul de New York a annoncé un état d’urgence permettant la suspension des chirurgies électives.

Le résultat prévisible : les marchés ont plongé. Ils ont plongé non pas à cause d’omicron lui-même, mais parce que le secteur privé sait que le secteur public peut à nouveau marteler la liberté économique. Notre classe politique a échoué tout au long de la pandémie ; peut-être que leur seul véritable succès a été d’attribuer un sac d’argent aux sociétés pharmaceutiques qui ont développé des vaccins. À part cela, presque toutes les mesures de politique publique ont été inefficaces.

Il en sera de même pour omicron. Omicron est déjà présent dans les pays du monde entier. Les politiques de verrouillage ont été inefficaces pour freiner la pandémie en dehors des pays isolés du monde entier ; le retour du confinement ne sera pas plus réussi. Les mandats de masques ont été nettement dissociés des taux réels de réplication de la maladie. Et les vaccins sont déjà largement disponibles ; ceux qui ont peur de l’omicron se feront vacciner, et ceux qui n’en ont pas peur ne le feront pas.

Ce serait le bon moment pour reprendre son souffle.

Et pourtant nos fonctionnaires sont pathologiquement incapables d’humilité. Cette fois, suggèrent-ils, ce sera différent; cette fois, ils empêcheront la maladie de se propager. Il semble que les plus puissants de notre société ont un intérêt direct dans le mensonge selon lequel ils peuvent arrêter la maladie, la mort et les privations. Ils ne lâcheront pas ce mensonge, de peur que les citoyens ne voient à travers le voile et ne reprennent le pouvoir sur leur propre vie.

Au lieu de cela, on nous dit que nous devons céder davantage de contrôle à nos dirigeants à l’esprit autoritaire, aux experts scientifiques autoproclamés (TM) – le tout par « excès de prudence », bien sûr. Curieusement, cette excès de prudence ne semble jamais s’étendre à des interventions sans précédent dans la vie quotidienne ou l’économie mondiale. Dans ces domaines, nos élites jettent la prudence au vent.

Une véritable mentalité de « grande prudence » suggérerait qu’avant de détruire à nouveau nos institutions – avant de renverser les marchés libres au nom du bien-être social, les freins et contrepoids au nom de l’autoritarisme sanitaire et la liberté individuelle au nom de la sécurité – nous voyons quelques données. Sinon, des « solutions » musclées seront toujours la mesure de premier recours, bien avant même que nous sachions si une crise s’est matérialisée.

Copyright 2021 Creators.com

