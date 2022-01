Shapoorji Pallonji vend 1,84 cr action de SWREL à Reliance

Avec cette transaction, RNSL et d’autres sociétés du groupe détiennent ensemble plus de 40 pour cent du capital de SWREL.



Shapoorji Pallonji and Company a annoncé jeudi avoir vendu 1,84 crore d’actions de Sterling And Wilson Renewable Energy (SWREL) à Reliance New Energy Solar, après quoi sa participation dans SWREL est tombée à 33,06 %.

Auparavant, la participation de Shapoorji dans SWREL était de 42,76 %.

« Shapoorji Pallonji and Company Private Limited a vendu 1 84 000 actions de la société à Reliance New Energy Solar Limited (RNESL) le 6 janvier 2021 par le biais d’un transfert hors marché », indique un dossier réglementaire.

Selon le dossier, le nombre d’actions détenues par Shapoorji dans SWREL est passé de 8,11,10,790 (42,76 pour cent du capital) à 6,27,10,790 (33,06 pour cent du capital).

Plus tôt cette semaine, SWREL avait informé les échanges que Reliance était devenu son promoteur et en détenait plus de 40%. RNESL est devenu le promoteur de SWREL après le paiement du solde de 1 583 crore de roupies pour l’acquisition de 25,90 % du capital. La transaction a été réalisée le 30 décembre 2021.

Avec cette transaction, RNSL et d’autres sociétés du groupe détiennent ensemble plus de 40 pour cent du capital de SWREL.

Auparavant, RNESL (acquéreur), Reliance Industries Ltd et Reliance Ventures Ltd avaient effectué le paiement initial de 259 crores de roupies pour l’acquisition de 4,91 crores d’actions ou 25,90 pour cent des parts de SWREL.

En octobre de l’année dernière, RNESL avait signé des accords définitifs avec Shapoorji Pallonji, Khurshed Daruvala et Sterling & Wilson Solar Ltd (SWSL) pour acquérir 40 % du capital de SWSL après une série de transactions.

SWSL est maintenant connue sous le nom de Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (SWREL).

En décembre 2021, SWREL avait également approuvé l’attribution de 2,93 crores d’actions pour Rs 1 099 crore à RNESL.

Après cette transaction, RNESL détenait 15,46 pour cent du capital social libéré de SWREL.

