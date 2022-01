Shaq a acheté des milliers de systèmes PS5 et Nintendo Switch pour les enfants ce Noël

L’ancienne star de la NBA, Shaquille O’Neal, a rendu la saison des fêtes plus heureuse pour un groupe d’enfants. O’Neal a déclaré qu’il avait surpris un groupe d’enfants dans une école primaire en Géorgie avec des PS5 gratuites, des systèmes Nintendo Switch et d’autres articles comme des vélos.

« Tant que je suis sur cette Terre, je vais essayer de faire ce que je peux pour m’assurer que les enfants ont de bons jouets », a déclaré O’Neal au podcast GaryVee Audio Experience (via Essentially Sports). « De bons jouets. J’ai appelé, vous savez, mes amis de Nintendo Switch. J’ai reçu environ 1000 Switchs et 1000 PS5. Je suis allé chez Walmart et j’ai acheté des vélos. Donc, vous savez, hier, dans cette petite école primaire de McDonough en Géorgie, les enfants pleuraient , les enfants étaient heureux. Et c’est de cela qu’il s’agit. »

O’Neal attribue la philanthropie à ses parents, affirmant qu’ils n’avaient pas beaucoup d’argent mais « m’ont appris la valeur de redonner ».

D’après ses commentaires, il semble probable qu’O’Neal ait contacté directement Nintendo pour organiser la livraison – et probablement aussi Sony, étant donné la difficulté de trouver une seule PS5 dans la nature, et encore moins 1 000. Au prix de détail, cela pourrait approcher 300 000 $ en matériel Nintendo Switch et 500 000 $ en PlayStation 5.