Shaq est clair : « LeBron est le meilleur joueur de l’histoire »

Shaquille O’Neal et LeBron James ont partagé une équipe sur les Cavaliers. Ils n’ont jamais coïncidé générationnellement et l’attaquant est venu à la ligue quand le pivot était une étoile qui a commencé à perdre de la lumière. Mais ils ont eu le temps de s’affronter comme des rivaux et de coïncider au cours d’une saison dans la même équipe, en 2009-10. C’était le dernier cours de basket-ball de LeBron lors de son premier passage dans l’Ohio. avant de prendre cette controverse de la décision qui l’a emmené en Floride pour devenir le joueur le plus détesté de la planète, remporter deux anneaux, disputer quatre finales consécutives et rentrer chez lui pour remporter l’anneau promis, se réconcilier avec l’opinion publique et boucler la boucle des Lakers un autre championnat et une histoire dont le récit que la NBA gère toujours a vécu pendant plus d’une décennie. Et de celui qui continue de le faire.

La saison n’a pas été particulièrement bonne pour ces Cavs. Cela a commencé avec ce que Shaq a dit à propos de « Je suis venu apporter une bague pour le roi », mais cela ne s’est pas passé de cette façon. Le pivot est venu de cailler sa dernière grande saison à un niveau statistique avec les Suns, loin des chiffres de superman d’antan, mais avec 17,8 points et plus de 8 rebonds par match qui ont boosté le All Star (MVP avec Kobe Bryant et réconciliation) et le Meilleur Troisième Quintette de la saison. Cependant, le système de l’entraîneur Mike Brown, monopolisé par LeBron, l’a empêché de recevoir après le basket, sa meilleure attaque en attaque, alors que son poids augmentait et sa mobilité diminuait. Il avait 12 points et 6 rebonds par match et certains ont parlé d’une mauvaise relation avec LeBron. « Je ne vais pas vous dire le truc », a laissé tomber Kobe, faisant référence à la façon de traiter le centre.

Pourtant, 62-20, le meilleur record de la Conférence Est pour la deuxième année consécutive et deuxième également au-dessus de 60 victoires (66 l’année précédente). Cela ne servait à rien : les Celtics, aguerris en mille combats, ont terminé avec LeBron en 6 matchs malgré l’avantage initial (2-1) de l’équipe de l’Ohio. Une série spectaculaire de Rajon Rondo, qui est allé à 29 points, 18 rebonds et 13 passes décisives lors du sixième match, a condamné le match nul et LeBron a traversé le tunnel des vestiaires du Boston Garden avec le commentateur Mike Breen prédisant que ce serait son dernier match avec le maillot des Cavaliers. Et ce n’était pas le cas. Mais cela a semblé lorsque l’attaquant s’est rendu en Floride pour commencer une histoire dont nous savons déjà comment elle s’est terminée.. Si c’est fini.

Shaq, qui avait précédemment annoncé sa retraite, a continué une année de plus avec les Celtics, mais son physique et ses blessures l’ont empêché de jouer de nombreuses minutes. Boston a été assommé par le Heat de, wow, LeBron. Et bien que la coexistence entre les deux dans les Cavs n’ait pas été entièrement bonne, Shaq s’est rendu aujourd’hui au roi en disant qu’il était le meilleur de tous les temps devant même Michael Jordan. Et ils l’ont justifié : « Il porte quatre bagues et va être le meilleur buteur de l’histoire », a assuré la légende dans des déclarations recueillies par Lakers Daily. « Il est le meilleur de toujours, il n’y a aucun doute possible », a-t-il condamné, alimentant ce débat constant sur lequel la NBA vit aussi. Et il semble que LeBron soit en mesure, au moins, d’alimenter la discussion et de justifier son existence. Le reste, bien sûr, on verra.