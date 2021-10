Shaq est monté sur le podium de la F1 dans une machine de mort géante Mad Max longhorn

Ce n’est pas difficile de faire une entrée quand on est Shaquille O’Neal. Je veux dire, en dehors de Michael Jordan, il est probablement la légende de la NBA la plus reconnaissable au monde. Mais quand vous êtes invité à porter le trophée de Formule 1 sur le podium du Grand Prix des États-Unis, eh bien, vous avez besoin de quelque chose de spécial.

De toute évidence, Shaq ne peut pas tenir dans un cockpit de F1, ou dans toute autre machine de course à l’étroit similaire – alors il est monté sur CECI.

Honnêtement, il est difficile d’analyser ce que je regarde même ici. Nous avons un étirement extrêmement … quelque chose, qui ressemble à une piste de bowling sur roues avec la coque d’un bateau attachée, des lames de mort géantes pour probablement assassiner quiconque s’approche, puis un ensemble de nuit de bon goût de longhorns comiquement grands.

Cela a vraiment aidé à montrer au monde ce que les États-Unis font le mieux : la subtilité.

L’inclusion de Shaq dans les débats du week-end était polarisante. Beaucoup de gens l’ont adoré, d’autres ont estimé que c’était inutile, et quelqu’un ayant un lien avec le sport, ou le Texas aurait dû représenter l’événement. Pour mon argent, c’était parfait, à cause de la façon dont tout était impétueux et stupide.

Cette voiture était hilarante et stupide de la meilleure des manières.

Quand il a serré la main de Lewis Hamilton et ressemblait à un adulte confus entendant une histoire d’un enfant, j’ai adoré ça.

Quand Shaq ne savait pas vraiment où aller sur le podium, alors il traînait maladroitement et il semblait qu’il avait gagné la course. C’était stupide et bizarre aussi. Un autre imo positif.

J’ai vu beaucoup de fans américains angoissés de ce sport dire que le GP de Miami « représentera mieux les États-Unis ». Non, nous n’avons pas besoin de « mieux ». Ne prétendez pas que ce n’est pas nous. Tout cela est ABSOLUMENT nous de la meilleure façon.

Nous sommes cette nation qui a constamment envie de repousser les limites au moyen de Reeces pour rendre la combinaison de beurre de cacahuète et de chocolat encore plus ridicule avec des ajouts et des modifications de ratio.

Nous avons dit au monde que la seule chose meilleure qu’un beignet est un croissant.

Nous sommes le pays qui a pris le burrito mexicain parfaitement équilibré et qui a inspiré les restaurateurs à dire « fabriquons cette chose comme deux livres ».

Nous faisons frire le cheesecake.

C’est qui nous sommes. L’Amérique prend des choses glorieuses qui n’ont pas besoin d’être réparées et ajoute des couches de ridicule par-dessus qui font grincer des dents et envie le reste du monde en même temps. Donc, quand vient le temps d’accueillir la F1 en Amérique, bien sûr, nous aurions pu être élégants et sortir un Mario Andretti pour un moment de bien-être, ou bon sang, nous pourrions mettre Shaq dans une voiture qui semble avoir été conçue par Homer Simpson pour que tout soit plus grandiose et glorieux.

C’est ce que nous sommes, et c’est parfait.