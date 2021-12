Shaq explose contre les Lakers : « Je ne vais plus aller les voir »

Il n’y a nulle part où regarder ces Lakers. Quel que soit le prisme, quoi qu’on utilise pour analyser ces personnes avec une certaine objectivité, la réalité manifeste est que l’équipe de Los Angeles ne lève pas la tête. Et que, lorsqu’elle semble sortir de l’ombre et se positionner dans une séquence qui leur permet d’oublier ce qu’elles ont vécu et de se concentrer sur ce qu’elles vont vivre pour être différentes, elles retombent dans l’évanouissement, l’absurdité et l’inefficacité. C’est une question d’attitude plus que de jeu, presque de passotisme, un manque total d’ambition et une inertie qui ne change pas au fil des matchs et nous sommes déjà sur le premier tiers de la saison. Septième, 13-13, peu d’indices d’amélioration et, surtout, un effondrement souverain à chaque fois qu’il semble qu’ils forment une sorte d’équipe. Bon match contre les Celtics, horrible contre les Grizzlies. Et donc, malheureusement, tout le temps.

La défaite était atroce, mais aussi logique. Logique car les Grizzlies sont désormais une meilleure équipe : 15-11 par les Lakers 13-13, ancrés dans la médiocrité, dans le plus absolu rien. Logique car celui qui ne défend absolument pas et ne soigne pas le ballon en attaque perd généralement. Même contre un adversaire à qui il manque son meilleur joueur (Ja Morant), un agitateur majeur comme Dillon Brooks et deux pièces de rotation (Kyle Anderson et Brandon Clarke). Cette liste de victimes, et que les Grizzlies ont jouée dos à dos après que les Mavericks aient mis fin à leur séquence à chaud, ne pointe toujours que vers les Lakers, des suspects communs. Que ce soir ils jouent à Oklahoma City, un match avec morbide car ils ont perdu, de manière absolument résonnante, leurs deux matchs précédents contre le Thunder. Cela fait plus d’un mois depuis le deuxième match et il est surprenant (ou pas) à quel point les choses ont peu changé dans l’équipe de Los Angeles.

Tout le monde a remarqué. Aussi Shaquille O’Neal, analyste TNT et l’une des voix les plus autorisées (ou moins, en fait) pour parler de la meilleure ligue du monde. A ses gags et ses critiques avec Charles Barkley sur les générations actuelles, un fin trait lumineux apparaît de temps en temps, un moment de lucidité dans lequel il dit quelque chose avec lequel la grande majorité de l’opinion publique est d’accord, cette place dans celui qui gagne et perd les batailles qui décident des guerres. Et l’ancien centre de Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs et Celtics s’est chargé de dire très clairement ce qu’il pense d’une équipe à la dérive qui, au-delà des simples sensations sportives, manque de soif de victoire et d’envie de gagner.

Dans des déclarations faites sur The Big Podcast With Shaq et recueillies par le média Lakers Daily, Shaquille a déclaré qu’il n’allait plus se rendre dans un Staples Center, qui changera bientôt de nom. Et, dans un premier temps, il a soutenu que cette nouvelle nomenclature serait la raison de son absence. Cependant, Nischelle Turner, qui tenait la conversation avec Shaq, l’a serré en lui assurant qu’il reviendrait sur la piste. Là, l’une des plus grandes légendes de l’histoire du basket a explosé : « Je n’y retourne pas. Qui veut aller voir ces gens jouer ? » De plus, O’Neal a assuré qu’il soutiendrait une autre équipe californienne, les Warriors, qui ont une fiche de 21-4 et sont la meilleure équipe de la NBA. Avec Tephen Curry à la barre, bien sûr.

Les Lakers sont dans une situation délicate, mais les excuses sont terminées malgré le fait que LeBron n’a joué que 14 des 26 matchs possibles de l’équipe. Et, bien qu’il soit temps de rectifier la situation, Shaq estime que c’est une possibilité lointaine et que dans le cas du violet et de l’or, ils ne peuvent pas décrocher une septième place, celle qu’ils occupent actuellement dans une Conférence Ouest dont les positions fluctuent d’année en année. jour sans vergogne. Et là où règne l’égalité suprême, plus pour le bas niveau affiché par pratiquement toutes les équipes que pour autre chose. Difficultés constantes, blessures qu’on ne peut arrêter, remise en cause des stars et du banc, effectif vieillissant… Tout ça, c’est beaucoup. Mais l’attitude est ce pour quoi les Lakers sont le plus critiqués. Et c’est ce qui peut amener Shaquille à cesser de les voir. Shaquille et, bien sûr, bien d’autres.