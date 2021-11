Shaq Lawson a choisi le moment idéal pour le premier choix dans la victoire des Jets

La défense des Jets a choisi le moment idéal pour sa première interception, et cela provenait d’une source très improbable.

L’ailier défensif Shaq Lawson, acquis des Texans fin août à la suite d’une blessure d’Achille à la fin de la saison de Carl Lawson, a été aussi surpris que quiconque. C’était la première interception de sa carrière à tous les niveaux.

« Je ne savais même pas comment agir quand je l’ai eu », a-t-il plaisanté après la victoire 34-31 des Jets contre les Bengals.

Avec 4:36 à jouer et les Jets à cinq, Lawson a renversé une passe de Joe Burrow et l’a retournée. Deux jeux plus tard, Mike White a trouvé l’ailier rapproché Tyler Kroft à l’arrière de la zone des buts pour donner l’avance aux Jets pour de bon.

Plus tôt dans le match, Lawson avait repoussé une passe, mais n’a pas pu récupérer le ballon. Cette fois, il a réussi à le faire tomber. Il a été débloqué sur le jeu et a deviné que les Bengals cherchaient à installer un écran. Il a mis les deux mains sur la passe et a attrapé le carambole.

Shaq Lawson (50 ans) a choisi le moment idéal pour sa première interception en carrière et la première interception des Jets de la saison.Robert Sabo

« La seule chose à laquelle je pensais était: ‘Je dois attraper ça, je ne peux pas laisser Joe Burrow interférer avec moi comme ça' », a-t-il déclaré. «C’était juste un gros jeu, mec. … Cela a fonctionné en ma faveur. J’étais au bon endroit au bon moment.

«Vous courez toujours vers le ballon et êtes autour du ballon, de bonnes choses arrivent. C’est ce que nous prêchons tous les jours.

L’interception de Lawson et la bonne tenue de la défense après l’attaque ont couronné une solide performance une semaine après que la défense a été décimée par les Patriots pour 54 points et 551 verges au total.

« Nous avons pris cela personnel », a déclaré Lawson.

Alors que les Jets ont accordé 31 points à Burrow et aux Bengals, ils n’ont accordé que 318 verges et ils ont maintenu Cincinnati à trois points sur deux disques clés en première mi-temps pour garder le match serré. Le retour du secondeur CJ Mosley, qui a raté la défaite contre les Patriots en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a clairement aidé.

Le gros arrêt est survenu tôt, après qu’une interception des Blancs a donné le premier et le but aux Bengals sur la ligne des 1 yards des Jets au premier quart. Le sac de Burrow au quatrième but de Quinnen Williams a gardé les Bengals à l’écart du tableau de bord.

« En fin de compte, les gars ont fait le travail et c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Mosley.