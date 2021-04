Shaq paie pour la bague de fiançailles d’un client aléatoire chez Zales, explique la raison aux co-hôtes de TNT (Watch) ⋆ .

Shaquille O’Neal paie la bague de fiançailles du client

* Parlez d’être au bon endroit au bon moment.

Shaquille O’neal était dans une bijouterie Zales mardi (il a une ligne de bijoux avec la société) quand il a entendu un homme demander combien il en coûterait pour rembourser la bague qu’il avait réservée. La prochaine chose que l’homme savait, la bague était entièrement payée par le triple champion de la NBA de 7 pieds 3 pouces.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Shaq est montré en train de passer sa carte de crédit au caissier pour s’occuper du solde et de serrer la main de l’homme effectuant l’achat.

Regardez ci-dessous:

Shaq a été grillé à ce sujet par ses co-animateurs sur l’émission d’après-match «Inside the NBA» de TNT.

«Il disait hé, combien dois-je pour payer ma bague? Et je me suis dit: « Mon homme, combien coûte la bague? » Et je ne vais pas dire le montant… mais c’est quelque chose que je fais tous les jours », a déclaré Shaq, ajoutant que l’homme avait initialement refusé d’accepter son paiement.

«Je tiens à rendre les gens heureux, alors chaque fois que je quitte la maison, j’essaie de faire une bonne chose», a-t-il poursuivi. «J’essaie juste de faire sourire les gens, c’est tout.»

Regardez ci-dessous: