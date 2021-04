Shaq tire son coup avec la mère de DiDi Richards de Baylor ⋆ .

Shaq tire sa photo avec la mère de DiDi Richards de Baylor, et c’était drôle. Shaq est un vrai personnage, et on ne sait vraiment jamais ce qui va sortir de sa bouche. Il ne sait probablement pas ce qu’il va dire tant qu’il ne le fera pas non plus, mais c’est pourquoi nous aimons le regarder. Shaq et l’équipe de la NBA sur TNT interviewaient le joueur de Baylor DiDi Richards.

Sa mère se trouvait à l’arrière-plan pendant l’interview, et Shaq a laissé tomber un vrai bijou sur elle.

Tendance de Side Action

Regardez ci-dessous:

«J’ai un nouveau site Web appelé putain de maman bien.» – Shaq. 😂😂😂 (h / t @gifdsports) pic.twitter.com/N8BYq0K9j9 – Hoop Central (@TheHoopCentral) 14 avril 2021

Twitter a réagi au commentaire de Shaq:

Shaq a dit: pic.twitter.com/YsUoTT3nJE – Béni. (@SheLikesMyGT) 14 avril 2021

Shaq un foooool! 😂😂😂 https://t.co/HWNCgBT2LT – Juice (@ OJ_the_Juice1) 14 avril 2021

Mon homme, Shaq, n’est-il pas marié? 😂 https://t.co/eSYFVBkMko – Freddy Ruiz (@uglyniggafred) 14 avril 2021

Shaq sauvage LMFAOOOO https://t.co/G5xFC7oi3B – Malcolm Flex (@BiggShmezzBeatz) 14 avril 2021

Pas de plafond https://t.co/3e5PDnjbqe – Deric Caballero (@isaiahderic) 14 avril 2021

Parce que ma mère va bien 😍 https://t.co/s69f8oo9Ji – fLEX Lew-Thor (@leftmy_Mark) 14 avril 2021

aye shaq hors ligne 😭 https://t.co/mquju6UrAN – ayyeeee (@yoorayyy) 14 avril 2021

Shaq tryna paint sumn 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/p8poqoUiL3 – e (ZA) Kiel Elliott. (@ogxmuchee) 14 avril 2021

Sa maman va bien comme l’enfer https://t.co/S0Zt8HXSNJ – jeune chêne (@theboyDaloren) 14 avril 2021

Consultez l’intégralité de l’interview ci-dessous:

Voici quelques photos de la puce de l’ancien bloc ci-dessous:

