Shaquille : “Ben Simmons, quitte la Ferrari, tu n’es pas si bon”

En attendant l’arrivée des camps d’entraînement et le début officiel de la pré-saison en NBA, et après les gros enjeux de l’été (marché, repêchage, Summer Leagues…), il y a peu de mouvement dans l’environnement de la Ligue au-delà du tourbillon que c’est toujours le grand feuilleton, la grande question qui reste à régler avant le début de la saison prochaine : où va jouer Ben Simmons ?

La situation est connue : l’Australien a un contrat de 147 millions de dollars sur quatre ans avec les Sixers, mais il a clairement indiqué à la franchise qu’il ne se présenterait pas à ces premières formations du cours. Cela mettrait l’équipe, les joueurs et le staff technique dans un cirque médiatique, pas du tout souhaitable. C’est le grand atout de Simmons de faire pression pour une issue, une option qui finira tôt ou tard par être produite. après la terrible fin de saison dernière, pour l’équipe en tant qu’équipe et pour le meneur en particulier.

Les Sixers préfèrent également une séparation, mais restent fermes car ils ne veulent pas que la valeur marchande d’un joueur soit davantage dévaluée pour qui personne ne veut donner tout ce qu’il demande en ce moment. Daryl Morey, qui veut un retour semblable à celui que les Rockets ont obtenu il y a moins d’un an pour James Harden. Quelque chose qui semble impossible.

Pendant ce temps, les critiques continuent de se nourrir de Simmons, le dernier publié par Shaquille O’Neal lui-même via The Big Podcast With Shaq. Bien sûr, et comme à son habitude, Shaquille ne se coupe pas : « J’ai des informations privilégiées pour dire ce que je vais dire, tout comme Charles Barkley : Ben Simmons, tu n’es pas si bon. Aussi, dans une ligue comme la NBA, voulez-vous être bon ou voulez-vous être l’un des grands ? Vous ne faites pas partie des grands. Et si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez l’être. Et pour l’être, il faut travailler plus pour s’améliorer.”

Par ailleurs, celui qui a été trois fois champion avec les Lakers et un avec le Heat, a laissé cet avis au joueur encore joueur des Sixers : “N’allez pas mettre des photos de votre Ferrari ou de l’actrice avec qui vous sortez sur Instagram. Lorsque vous jouez en équipe dans des villes comme Philadelphie, Boston, Los Angeles, Miami… ce sont des villes où vous travaillez dur. Ils s’en foutent de tout ça. Ce qui compte pour eux, c’est que vous y alliez, que vous vous mettiez au travail et que vous y jouiez dur. »