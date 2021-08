Shaquille Brewster de NBC News aborde une confrontation à l’antenne “effrayante”

Bethenny Frankel aide l’ouragan à frapper les territoires américains

Pendant un moment lors de son émission, la météo n’était plus la principale préoccupation du correspondant de NBC News. Brasseur Shaquille.

Le journaliste s’est rendu sur Instagram le lundi 30 août pour aborder un incident survenu plus tôt dans la journée à Gulfport, dans le Mississippi, au cours duquel un homme a confronté Shaquille alors qu’il diffusait un segment MSNBC en direct sur la tempête tropicale Ida.

“Accablé par l’amour et le soutien aujourd’hui après ce qui a été définitivement le moment le plus fou que j’aie eu à l’antenne”, a posté le journaliste. “Our team joked about it afterwards, but it was without a doubt as scary for us as it was for you all watching. While that one report was interrupted, we were right back up in the next hour and will continue reporting as we are here tout.”

Parmi ceux qui ont partagé leur soutien dans la section des commentaires se trouvait le correspondant d’ABC News Kenneth moton, qui a écrit : “Classe acte mon ami. Merci pour ton professionnalisme. Je ne peux pas dire que j’aurais fait la même chose.”