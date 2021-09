Shaquille O’Neal déchire Kyrie Irving à propos de la position anti-Vaxx, “Sortez son cul d’ici”

Shaquille O’neal en a marre de Kyrie Irving … disant que les Brooklyn Nets devraient rompre les liens avec la star s’il ne pourra pas jouer à domicile car il n’est pas vacciné.

Irving a été attaqué pour ne pas avoir été vacciné alors que la pandémie fait rage … et il ne pourra actuellement pas jouer à des matchs à domicile en raison du mandat COVID-19 de New York.

Avec les Nets prêts pour un titre avec KI, Kevin Durant et James Harden en 2021-2022, on a demandé à Shaq ce qu’il ferait si Kyrie manquait la moitié de la saison … et il ne se retient pas.

“Je montais à l’étage et je disais : ‘Sors-le d’ici'”, a déclaré Shaq à “Tiki et Tierney” cette semaine. “Nous pouvons gagner avec un coup de poing et un excellent tireur et quelques rebonds comme nous. Sortez-lui le cul d’ici.”

"Je monterais à l'étage et je dirais 'sortez (Kyrie) d'ici. Faites-le sortir d'ici'… Quiconque possède les Nets, sors son cul d'ici" @SHAQ dit que les #nets doivent échanger #kyrie s'il le fait ne vous faites pas vacciné

“Bien sûr, si je jouais avec lui, je serais aux commandes toute la journée”, a ajouté Shaq.

“Quiconque possède les Brooklyn Nets, sortez-le d’ici.”

Mais, Shaq n’avait pas fini de partager ses réflexions sur le sujet – il a développé son point de vue sur “The Big Podcast” jeudi … en disant qu’il n’allait pas “frapper” le droit d’Irving d’avoir une opinion, mais le hooper doit penser à la situation dans son ensemble.

“Dans ce jeu qui est le nôtre, il faut parfois penser aux autres plutôt qu’à soi”, a-t-il déclaré. “Maintenant, Kyrie a ses propres points de vue et ses opinions. Je ne vais pas le frapper.”

Shaq partage ses réflexions sur la situation de Kyrie à Brooklyn.

“Il a une obligation car il a pris ces 200 millions de dollars. Une fois que vous vous êtes inscrit pour cette vie, il n’y a plus d’intimité. Et vous devez l’accepter.”

Pour info – une partie de ces 200 millions disparaîtra si Kyrie rate tous les matchs à domicile cette saison … le gardien devrait perdre 17,5 millions de dollars.

On ne sait pas si cela a changé l’avis d’Irving … mais il semble que ce drame ne se termine pas de si tôt.