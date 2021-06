Shaquille O’Neal dit qu’il aurait éliminé Ben Simmons s’il avait joué avec lui .

Shaquille O’neal n’est pas impressionné par le gardien des 76ers de Philadelphie Ben Simmons après sa piètre performance lors du septième match dimanche soir.

La star de la NBA a eu des mots forts pour Simmons, qui prend de la chaleur pour l’élimination de son équipe des séries éliminatoires. Après le match, le gardien/attaquant d’origine australienne a en gros admis qu’il n’avait pas fait de son mieux.

Les Sixers ont perdu le septième match de leur demi-finale de Conférence de l’Est contre les Hawks d’Atlanta avec un score final de 103-96. Simmons a pris la responsabilité de sa part dans la perte.

“Je ne tire pas bien depuis la ligne de cette série”, a déclaré Simmons à ESPN. « Offensivement, je n’étais pas là. Je n’ai pas fait assez pour mes coéquipiers… Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler.

O’Neal, le centre du Temple de la renommée et quadruple champion de la NBA devenu analyste de TNT, a expliqué à ses collègues comment il aurait géré Simmons s’ils avaient joué ensemble, comme le rapporte Newsweek.

(Crédit : .)

« J’aime ce qu’il a dit, mais il ne vous faut pas sept matchs pour vous rendre compte que vous ne jouez pas bien », a déclaré O’Neal.

« Soyez droit. Soyez agressif. C’est tout ce que je veux. Soyez juste agressif. je ne veux pas entendre tout ça [excuses]. Arrête ça, coupe-le. […] S’il était dans mon vestiaire, je l’aurais assommé.

Simmons a récolté cinq points, 13 passes décisives et huit rebonds. Dans le match, il n’a tiré que deux fois depuis la ligne des lancers francs et quatre fois depuis le terrain.

Selon ESPN Stats and Information, par Newsweek, Simmons est entré dans l’histoire en produisant seulement une moyenne de 34,2% pour les éliminatoires de 2021. Le joueur a tiré 33 % depuis la ligne des lancers francs, ce qui est le pourcentage le plus bas de l’histoire de la NBA pour un joueur qui a effectué au moins 70 tentatives de lancers francs en séries éliminatoires.

O’Neal n’était pas seul avec ses critiques car plusieurs animateurs de talk-shows sportifs ont fait écho à ses sentiments.

“Ben Simmons doit y aller ! », a déclaré Stephen A. Smith.

“Les 76ers devraient échanger Ben Simmons. Ils ne gagneront jamais un championnat avec lui. Ben Simmons ne s’est pas amélioré depuis qu’il est arrivé en tant que recrue », a ajouté le co-animateur d’Undisputed. Shannon Sharpe.

Les 76ers devraient échanger Ben Simmons. Ils ne gagneront jamais un championnat avec lui. Ben Simmons ne s’est pas amélioré depuis qu’il est arrivé en tant que recrue. pic.twitter.com/WOaMQbfvme – shannon sharpe (@ShannonSharpe) 21 juin 2021

Un fan sur Twitter a ajouté: “Ben Simmons refusant de tirer un ballon de basket dans un panier lors d’un match de basket a fini par être un gros problème.”

“Ben Simmons refusant de tirer un ballon de basket dans un panier pendant un match de basket a fini par être un gros problème” – @BarstoolBigCat 😂😂😂 – Wilsoñ (@wwlyle) 21 juin 2021

Légende des Lakers Johnson magique a partagé les sentiments de Shaq sur ESPN lundi matin, en déclarant: «Le vestiaire ne s’en remettra pas. Il ne peut pas s’en remettre », a déclaré Johnson. “C’est fini.”

“La grande base de fans à Philadelphie – toutes les discussions se concentrent maintenant autour de lui”, a ajouté Johnson par The Philadelphia Inquirer “Vous entendez Embiid dire ce qu’il a dit. Riche Paul, qui est son agent, doit le faire sortir de Philadelphie.

Co-hôte TNT d’O’Neal Charles Barkley convenu.

“Vous ne pouvez pas avoir un gars sur le terrain qui a peur de tirer au basket-ball”, a déclaré Barkley.

Centre des Sixers Joël Embiid n’a pas nommé son coéquipier spécifiquement, mais a partagé le moment du match qui l’a le plus déçu.

“Mec, je serai honnête”, a déclaré Embiid, qui a terminé avec 31 points et 11 rebonds, selon Newsweek.

“Je pensais que le tournant était, vous savez, quand nous, je ne sais pas comment le dire, mais je pensais que le tournant était juste que nous avions un tir ouvert et nous avons fait un lancer franc et nous avons raté l’autre et ils est descendu et a marqué.

Les Hawks, menés par l’étoile montante Traé Young, se qualifier pour leur deuxième finale de conférence de l’Est en 50 ans.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !