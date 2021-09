Shaquille O’Neal en a marre d’être célèbre : “J’en ai fini avec ça”

Shaquille O’neal a été l’un des joueurs qui a gardé de mieux en mieux son nom après sa retraite en tant que joueur professionnel de la NBA. À ce jour, la légende de la meilleure compétition mondiale de basket-ball est l’un des analystes (dans son cas, de la TNT) le plus médiatisé et le plus présent sur la NBA elle-même aux États-Unis et dans le monde en général.

Cependant, O’Neal est déjà fatigué de la célébrité et de tout ce qui l’entoure. Cela a été déclaré lors de sa dernière apparition, dans une déclaration pour le média américain, le New York Post. L’ancien joueur avoue qu’il ne veut plus être une célébrité pour le monde en général. Il l’explique ainsi :

“Ces célébrités des temps modernes deviennent complètement folles et je ne veux pas être dans le même sac qu’elles. Aujourd’hui, je dénonce ma célébrité. J’en ai fini avec ça”, a déclaré Shaq.

“Je ne veux pas être dans cette catégorie. Ces gens sont fous de la façon dont ils traitent les autres, de ce qu’ils font et de ce qu’ils disent. Cela n’a jamais été moi, et je ne veux pas que les gens me regardent de cette façon. Je sors de nulle part, et ça ne veut pas dire que l’avoir atteint c’est plus que n’importe qui d’autre. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent. Avoir plus d’argent ne veut pas dire être meilleur que les autres. “

Avec des idées claires

Shaquille O’Neal est clair sur la façon dont il veut que les gens le voient: “Je veux que les gens me regardent et disent:” Frère, il est gentil. Il n’avait pas tout le temps son entourage autour de lui. Ses gens ne l’ont pas fait. prends mon téléphone et jette-le parce que je voulais prendre une photo avec lui. »