Shaquille O’Neal envoie un message fort à Paul Wight d’AEW au milieu des rumeurs de match (exclusif)

Shaquille O’Neal a un message à la star de All Elite Wrestling (AEW), Paul Wight. Les deux ont taquiné de monter sur le ring pour un match au fil des ans, et avec Wight passant de la WWE à AEW, il y a plus de chances que cela se produise plus tôt que tard. PopCulture.com a récemment rattrapé O’Neal et a déclaré qu’il affronterait Wight à une condition.

« Cela doit être fait dans le nord du New Jersey », a déclaré O’Neal à PopCulture, affirmant que le match doit être dans « ma ville natale, ou ne pas le faire ». Il a ensuite ajouté: « Parce que vous avez vu ce que j’ai fait à Cody [Rhodes]. … Et tu vois, j’ai pris les choses doucement avec Cody parce que c’était un petit gars, mais les grands, je ne les prends pas facilement avec les grands, Paul Wall, ou quel que soit votre nom. »

C’était en réponse à ce que Wight a dit à PopCulture plus tôt cette année. En parlant du match de rêve, Wight a déclaré: « Oh, gros chat effrayant. Shaquille O’Neal, gros chat effrayant. » Wight pense également que le match peut avoir lieu bientôt en raison des obstacles auxquels ils ont été confrontés lors de la compétition à la WWE.

« Les choses sont beaucoup plus faciles à arriver à AEW », a expliqué Wight. « Je ne suis pas un gars difficile à trouver. Ce n’est pas un gars difficile à trouver. Je pense que nous avons échangé des amis personnels et des messages. S’il veut obtenir une paire de bottes et les lacer, je ‘ Je suis plus qu’heureux de lui montrer ce qu’est un vrai grand gars sur le ring. Ouais, je suis excité. Je pense que c’est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Je pense que cela doit arriver. Je pense que nous devrions mettre quelque chose en jeu, soit ma carrière ou si je le bats, il doit me mettre dans un Papa John’s, Dollar General, une publicité Inkjet et une publicité Krispy Kreme. Je dois être dans tout ça, avec des royalties. Ouais, je pense que c’est juste.

En mars, O’Neal a fait ses débuts à l’AEW, faisant équipe avec Jade Cargill pour affronter Rhodes et Red Velvet. L’une des grandes choses qui se sont démarquées dans le match est que Rhodes a fait passer O’Neal à travers une table, ce qui a conduit le NBA Hall of Famer à être « envoyé à l’hôpital ». De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont félicité O’Neal pour sa performance dans le match.