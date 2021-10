Shaquille O’Neal : “Je ne ferais pas équipe avec Kyrie Irving”

in

Kyrie Irving a été et est le principal leader de la révolte « anti-vaccin » contre la NBA. Le joueur de Filets de Brooklyn Il s’est publiquement positionné contre le fait de subir les doses pour faire face au COVID-19 et de pouvoir jouer cette saison dans la compétition de basket-ball nord-américaine. La raison qu’il a donnée, c’est que les vaccins “sont un plan satanique pour contrôler la population noire”.

Bien qu’Irving soit sur le point de donner son bras tordu et vacciné (grâce à l’insistance de son coéquipier, Kevin Durant), la légende de la NBA est récemment apparue sur la scène, Shaquille O’neal, pour critiquer durement l’attitude qu’a eue Kyrie Irving lui-même ces dernières semaines.

“J’essaie de ne pas minimiser l’opinion d’un autre homme. Cependant, il y a des moments où vous devez aussi penser aux autres, et pas seulement à vous-même”, a déclaré O’Neal. “Si vous êtes dans mon équipe et que vous ne pouvez pas jouer à domicile, je ne veux pas que vous soyez près de moi. Nous avons une chance de gagner et vous ne faites que créer des problèmes. Je ne partagerais certainement pas une équipe avec quelqu’un comme ça .

Shaquille O’Neal fait référence aux restrictions de l’État de New York, qui disent qu’un joueur de la NBA ne pourra pas y jouer un match s’il n’est pas complètement vacciné contre COVID-19. Ainsi, si Kyrie Irving ne se faisait pas vacciner, il ne pourrait pas jouer un seul match au Barclays Center de Brooklyn.

Kyrie Irving et James Harden se font tirer dessus au camp des Nets pic.twitter.com/t7y1GxkBL4 – Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 30 septembre 2021

Saison clé pour atteindre l’objectif

Les Nets ont une occasion en or cette saison de décrocher leur tout premier anneau. Dans la Conférence Est, ils ont été l’équipe qui s’est le mieux renforcée. De plus, leurs principaux rivaux n’ont pas suivi leurs traces : Milwaukee Bucks, récent champion, a décidé de miser sur pratiquement le même effectif, et les Philadelphia 76ers perdront une de leurs stars, Ben Simmons.