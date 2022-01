Shaquille O’Neal organisera un événement massif avant le Super Bowl LVI

Shaquille O’Neal fait encore les choses en grand pour le Super Bowl. Mercredi, l’ancienne superstar de la NBA a annoncé qu’il ramenait son Big Game Weekend à Los Angeles avec Shaq’s Fun House présenté par FTX. L’événement aura lieu le vendredi précédant le Super Bowl (vendredi 11 février) au Shrine Auditorium & Expo Hall.

Shaq’s Fun House, qui en est à sa quatrième année, est la plate-forme personnelle d’événements en direct d’O’Neal qui associe un festival de musique VIP à une expérience de carnaval. L’événement est ouvert au public et a attiré certains des plus grands noms du sport et du divertissement tels que Patrick Mahomes, Adam Levine, Rob Gronkowski, Jamie Foxx, Dak Prescott, Reggie Bush et des dizaines d’autres stars. Les invités musicaux de cette année incluent Lil Wayne, Zedd et l’invité spécial Diplo avec un spectacle spécial à la mi-temps avec DJ Diesel présenté par Pepsi.

(Photo : Week-end du gros gibier)

« C’est toujours génial de rentrer à la maison dans ma ville préférée, Los Angeles, et je ne pourrais pas être plus excité de lancer le plus grand week-end sportif avec notre édition la plus exagérée de Shaq’s Fun House à ce jour », O ‘Neal a déclaré dans un communiqué. « Avec l’aide de mes amis de FTX, préparez-vous à voir les performances de Lil Wayne, Zedd et Diplo, vivez un carnaval complet et profitez d’un vrai goût de LA avec des plats fournis par certains des meilleurs restaurants de la ville. Los Angeles, vous avez ma parole que Shaq’s Fun House présenté par FTX sera notre 4e championnat que nous avons remporté ensemble ! »

Et avec une fête comme celle d’O’Neal, les fans auront le choix entre de nombreuses options de restauration. Certains des restaurants présentés lors de l’événement sont Roscoe’s House Of Chicken And Waffles, Pink’s Hot Dogs, Diddy Riese, Meat District Butcher Crafted Premium Burgers, Daring Foods Plant-Based Chicken et Papa Johns Pizza. Et les fans pourront profiter d’attractions notables telles que la grande roue FTX, des manèges, des jeux, des artistes de cirque, des expériences culinaires et des activations de marque.

« Chaque année, Shaq’s Fun House apporte une expérience de fan inoubliable au » week-end du grand jeu « et nous sommes ravis d’être le partenaire présentateur des festivités de cette année », a déclaré Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, dans un communiqué. « J’ai toujours été un fan de Shaq et l’énergie qu’il apporte à son travail et au divertissement est inégalée, ce qui en fait une décision facile de travailler avec lui sur la Fun House de cette année. Nous sommes impatients de travailler avec lui et d’élever à la fois le Fun House et la marque FTX grâce à cet effort conjoint. »