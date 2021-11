Shaquille O’Neal poursuit d’anciens partenaires commerciaux de l’herbe, vous m’avez raidi !

Shaquille O’neal dit que ses anciens partenaires commerciaux de l’herbe l’ont expulsé d’une tonne d’argent – ​​et maintenant il les poursuit pour plus d’un million de dollars.

Le Big Diesel a tout expliqué dans un nouveau procès, obtenu par TMZ Sports, dans lequel la légende de la NBA prétend que lui et son collègue plaignant, Jérôme Crawford, a investi 150 000 $ dans une nouvelle entreprise de marijuana en décembre 2016.

Dans le procès, Shaq a déclaré que leur investissement était censé aider l’entreprise à « rechercher des opportunités dans le domaine du cannabis légal ».

O’Neal, cependant, affirme qu’à la fin de 2017 … la société « n’avait apparemment aucune licence, aucun revenu et aucune opération ».

Shaq dit que lorsque lui et ses avocats ont demandé des détails sur la façon dont leur argent était utilisé, la société n’a initialement pas répondu.

En 2018, Shaq a déclaré qu’après avoir menacé de poursuites judiciaires, la société a accepté de le rembourser ainsi que Crawford en versements de 10 000 $ chacun.

Le problème… Shaq prétend que la société n’a payé que le premier versement de 20 000 $ – et maintenant, il poursuit pour récupérer son investissement initial avec intérêts… et bien plus encore pour avoir prétendument mal géré la société.

Dans les documents, Shaq et Crawford recherchent des dommages-intérêts supérieurs à 1 million de dollars.