Shaquille O’Neal révèle la formule pour réussir dans le monde des affaires (exclusif)

Depuis que Shaquille O’Neal a pris sa retraite de la NBA, il est devenu un homme d’affaires très prospère. De la possession de plusieurs franchises de restaurants à l’ancien propriétaire minoritaire des Sacramento Kings, O’Neal est devenu une puissance dans le monde de l’entreprise. PopCulture.com a récemment rencontré O’Neal, qui a parlé des défis auxquels il a été confronté sur sa route pour devenir entrepreneur ainsi que de sa formule pour réussir.

« J’ai probablement connu les mêmes succès que tout le monde », a déclaré O’Neal à PopCulture. « Avant de réussir, vous devez d’abord apprendre à échouer. Alors, j’ai juste essayé de créer une formule qui soit heureuse pour tout le monde. Alors, ils ont vu le ‘Oh mon Dieu, c’est un génie ! Il fait ceci et cela .’ Ma formule est très simple : embaucher des gens plus intelligents que moi.

« Et c’est pourquoi je suis heureux que le général finance également une subvention de 25 000 $ à un entrepreneur noir en pleine croissance par le biais de la subvention NAACP Powershift Entrepreneur. . Mon style est dérivé de beaucoup d’autres personnes que je rencontre. Quand tu es à l’école, nous disons : « Fais une éducation. » Il ne s’agit pas toujours d’aller à l’école et d’obtenir un diplôme. Si vous ne savez pas quelque chose et que vous demandez quelque chose à quelqu’un, il vous apprendra s’il a appris quelque chose.

O’Neal a ensuite révélé comment il s’était intéressé à se lancer en affaires. « Tout a commencé à l’université, à Baton Rouge au Gino’s Restaurant, c’était l’endroit incontournable à Baton Rouge », a déclaré O’Neal. « [Gino] m’a donné un livre, Le guide des nuls pour ouvrir son propre restaurant. Et puis il m’a aussi donné un autre livre, Le guide des nuls pour démarrer sa propre entreprise. Donc, ce sont mes premiers livres, et puis quand j’ai eu l’opportunité de postuler là où je travaille, alors j’ai posé quelques questions, et à travers les épreuves et les tribulations, cela a fonctionné pour moi. »

O’Neal vise également à aider les jeunes entrepreneurs à réussir. C’est pourquoi lui et The General s’associent à la Journée des entrepreneurs noirs pour s’assurer que les entrepreneurs ont tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. « Tout au long de ma carrière, il a toujours été extrêmement important de redonner aux autres », a déclaré O’Neal. « Que ce soit le temps, que ce soit de l’argent, et dans le cadre du partenariat généreux avec Black Entrepreneur Day, The General s’engage en tant que partenaires HBCU, Morehouse College et Tennessee State. Et nous voulons donner à six étudiants noirs ou étudiants entrepreneurs l’opportunité d’une session de mentorat individuelle. Et, avec la part généreuse du HBCU pour aider leurs étudiants et leurs diplômés à offrir des opportunités de développement de carrière et d’emploi. «