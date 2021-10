Shaquille O’Neal révèle la plus grande clé des Lakers pour remporter le championnat NBA (exclusif)

La saison NBA commence la semaine prochaine et les Lakers de Los Angeles devraient faire de grandes choses. Avec les ajouts faits par les Lakers pendant l’intersaison, ils cherchent à remporter leur deuxième titre NBA en trois saisons. PopCulture.com a récemment rencontré la légende des Lakers et membre du Temple de la renommée du basket-ball Shaquille O’Neal, qui a révélé comment les Lakers peuvent remporter leur 18e titre.

« Chaque fois que vous avez deux ou trois superstars supplémentaires sur une liste, les gens automatiquement, ‘Ooh, ceci et cela' », a déclaré O’Neal à PopCulture. « [The Lakers are] encore une nouvelle équipe, donc ils s’entraînent toujours dur pour apprendre à se connaître. Vous ne pouvez jamais compter les champions, Brooklyn est là, Golden State est de retour. Ceux-ci peuvent être très, très intéressants. Ils n’ont pas beaucoup de travail à faire, je pense qu’il n’y en a que deux. Leur plus grande tâche est, peuvent-ils gérer leur ego et peuvent-ils rester sans blessure ? »

Les Lakers ont ajouté Russell Westbrook et Carmelo Anthony pour jouer avec LeBron James et Anthony Davis. La saison dernière, les Lakers ont terminé septièmes de la Conférence Ouest et ont perdu au premier tour des playoffs. Si l’équipe peut rester en bonne santé, les Lakers auront une chance de faire une course profonde en séries éliminatoires. Mais comme O’Neal l’a mentionné, les Phoenix Suns sont actuellement la meilleure équipe de l’ouest avec Chris Paul Devin Booker et Deandre Ayton. Les Warriors cherchent à avoir une énorme saison avec Stephen Curry et le retour de Klay Thompson. Et le champion en titre Milwaukee Bucks ne va nulle part, surtout avec Giannis Antetokounmpo qui a signé une prolongation de contrat l’année dernière.

O’Neal suivra les Lakers et toutes les équipes NBA cette saison puisqu’il est analyste sur l’émission TNT Inside the NBA. Le co-animateur d’O’Neal, Charles Barkley, a taquiné en quittant l’émission à 60 ans, ce qui soulève la question de savoir combien de temps O’Neal fera-t-il l’émission.

« Tant qu’ils m’auront », a déclaré O’Neal. « Quand j’étais à la NBA un jour, j’ai dit: » Hé, nous devons rajeunir. » Et donc j’ai dû faire autre chose, c’est pourquoi c’est toujours bien d’avoir quelque chose sur quoi s’appuyer. Donc, beaucoup de conseils que je donne aux jeunes entrepreneurs, c’est qu’il est important d’être vrai qui vous êtes, et juste de vous forger votre propre chemin. Vous devez rechercher des opportunités qui sont authentiques par rapport à qui vous êtes en tant que personne. »