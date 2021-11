Shaquille O’Neal révèle qu’il a refusé un rôle majeur au cinéma

Shaquille O’Neal a participé à diverses émissions de télévision et films au fil des ans. Cependant, la légende de la NBA a récemment révélé le moment où il a refusé un rôle majeur au cinéma qui aurait pu changer sa carrière pour toujours. O’Neal est récemment apparu sur le podcast Marchand et Ourand Sports Media et a été interrogé sur le rôle qu’il a refusé.

« C’était mon rôle dans ‘Green Mile' », a déclaré O’Neal, selon le New York Post. « Je l’ai refusé. » On lui a ensuite demandé pourquoi il avait rejeté le rôle. « Je ne voulais pas jouer le gars sud-africain pendant l’esclavage », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas jouer ce rôle. Mais le gars qui l’a joué, Michael Clarke Duncan, a fait un excellent travail. Je pense que j’ai pris la bonne décision parce qu’il a fait bien mieux que j’aurais pu le faire, mais on m’a proposé ça rôle. »

Clarke Duncan, a joué aux côtés de Tom Hanks dans The Green Mile, sorti en 1999. Le film a connu un tel succès qu’il a été nominé pour plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur dans un second rôle (Clarke Duncan). L’acteur, décédé en 2012, n’a pas remporté le prix car celui-ci est allé à Michael Caine pour The Cider House Rules.

Lorsque The Green Mile est sorti, O’Neal a déjà joué dans quelques films dont Kazamm, Blue Chips et le film de super-héros Steel. Et une fois qu’il a pris sa retraite de la NBA, O’Neal a joué dans des films tels que Uncle Drew, What Men Want et Hubie Halloween. Il devrait également faire une apparition dans le film Jackass Forever, qui sortira l’année prochaine.

PopCulture.com a récemment rencontré O’Neal, qui a parlé de redémarrer Steel puisqu’il fait partie de l’univers DC. « Eh bien, si vous regardez le personnage de Steel, c’est moi », a déclaré O’Neal à PopCulture. « C’est tout moi, John Henry Irons c’est moi. Vous savez, quand nous avons fait le film, j’aurais aimé avoir ces effets Iron Man, mais non, nous avons fait le film au début des années 90, et la technologie n’était pas aussi c’est maintenant, mais j’adorerais pouvoir refaire ça. » O’Neal a également un long curriculum vitae à la télévision, apparaissant dans des émissions telles que The Bernie Mac Show, The Tracy Morgan Show, Fresh Off the Boat et Southland.