Shaquille O’Neal s’en prend à James Harden : le traite de menteur et d'”échec”

Le fameux transfert de James Harden des Houston Rockets aux Borooklyn Nets a plus que révolutionné la NBA ces jours-ci. Le mouvement a suscité des réactions de toutes sortes, et bien que nombreux soient ceux qui ont hâte de voir le gardien briller dans sa nouvelle équipe, dans laquelle il formera une équipe explosive avec Kevin Durant et Kyrie Irving, tout le monde n’est pas loin d’être content de la nouvelle.

Et est-ce que Shaquille O’Neal, ni plus ni moins, a parlé publiquement du transfert avec des mots pour le moins durs. Le légendaire centre des Lakers de Los Angeles, qui travaille comme analyste chez TNT, a évoqué la marche d’Harden depuis les Rockets, éliminant toute l’artillerie lourde. “Quand il dit qu’il a tout donné pour la ville, c’est un mensonge. Pour dire ces choses, il faut avoir une certaine réputation et avoir des championnats”, a commencé son discours dévastateur.

L’ancien basketteur a ensuite énuméré toutes les demandes faites par le passé par l’escorte, l’accusant de n’ayant pas réussi à s’assurer que l’un d’entre eux se concrétise. O’Neal a mentionné des joueurs comme Dwight Howard, Chris Paul ou Ryssell Westbrook. “On vous l’a donné et ça n’a pas marché non plus”protesta-t-il en s’adressant directement à Harden, “Alors, quand vous dites ‘J’ai tout donné’, je dis ‘Non, vous ne l’avez pas fait.’

TNT

Dans sa raclée, O’Neal n’a pas non plus hésité à revoir les dernières statistiques des playoffs du joueur à la loupe, mais sa plus grande attaque est venue d’une anecdote personnelle dans laquelle il a comparé sa propre attitude quand il était jeune avec celle qui, à son avis, définit maintenant Harden. « J’étais comme lui avant », il a déclaré, « Je venais me plaindre que personne n’a rien fait. Et mon père, qu’il repose en paix, m’a dit : ‘Et qu’est-ce que tu as fait ?’ Quand Harden avait le plus à prouver, quand il a dû intensifier, il ne l’a pas fait. »

Enfin, la légende des Lakers Il a critiqué le fait qu’Harden n’avait pas été à la hauteur de la responsabilité d'”être ‘The Man'” et d’un salaire de 34 millions de dollars (plus de 28 millions d’euros). “Je connais des gens à Houston qui ont été contents de son départ”, a-t-il conclu, avant de préciser que, de son point de vue, le gardien ne peut plus se permettre d’erreurs : “S’il n’est pas un champion maintenant, c’est un échec. Point final.”