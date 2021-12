Shaquille O’Neal s’en prend à la star des Lakers Anthony Davis (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles sont entrés dans la saison comme l’un des favoris perçus pour remporter un championnat.

Maintenant, plus d’un tiers du chemin parcouru, il est devenu très clair que les gens étaient extrêmement optimistes en ce qui concerne LA.

Les Lakers ont actuellement une fiche de 16-14 à 30 matchs et occupent le sixième rang de la Conférence Ouest.

Un gros problème pour le violet et l’or a été le grand homme Anthony Davis. Jusqu’à présent cette saison, il n’a en moyenne que 23,8 points par match (son plus bas depuis 2013 si vous jetez la campagne de l’année dernière en proie aux blessures) et a tiré un atroce 17,9% sur trois. Ses 72,7% de tirs depuis la ligne des lancers francs sont également un plus bas en carrière.

Et cela ne veut rien dire de ses blessures non-stop cette année, bien qu’évidemment LeBron James mérite le blâme pour sa plus récente.

La semaine dernière, Shaquille O’Neal a parlé de Davis dans The Big Podcast With Shaq et a appelé à juste titre la star des Lakers.

« Je n’ai pas entendu votre nom mentionné toute l’année… intensifiez-vous. » @SHAQ a un message pour AD sur l’épisode de cette semaine de #TheBigPodcast : https://t.co/syvvhiZ9Kk pic.twitter.com/P3zpvUiBXF – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 16 décembre 2021

« [Russell] Westbrook n’est pas le problème [for the Lakers], » il a dit. « Qui est le coup de poing 1-2 de leur équipe ? Donc, la semaine dernière, j’ai vu des statistiques de LeBron. Je ne vois pas de statistiques AD. C’est là le problème.

« Écoutez, je parle d’un endroit expérimenté. Si vous voulez être un coup de poing 1-2, soyez un sacré coup de poing 1-2. Ne laissez pas le 1, qui est le plus âgé des 1-2, prendre tout le, vous savez, faire ceci, faire cela. Écoutez, il est très talentueux. Il tire 19% des trois. LeBron a obtenu le titre de joueur de la semaine de la Conférence Ouest et s’est amusé en le faisant. Que faites-vous, M. AD ? Que faites-vous? Je n’ai pas vu votre nom mentionné toute l’année. Donc, si vous voulez être un coup de poing 1-2, assurez-vous d’intensifier.

Il est difficile de contester l’évaluation de la situation par O’Neal.

Davis est entré dans la saison avec beaucoup de battage médiatique en raison de son incroyable transformation corporelle. Il a beaucoup parlé par la suite – y compris sa critique de l’entraîneur-chef de l’équipe Frank Vogel.

Mais il doit encore intensifier et gérer les affaires seul.

Pour que les Lakers aient une chance réaliste de remporter un titre cette année, ils ont besoin que Davis intensifie. Reste à voir s’il sera finalement capable de le faire ou non.

