Shaquille O’Neal tente à nouveau de vendre son méga-manoir à Orlando

Shaquille O’Neal baisse le prix de son méga manoir 0:56

(CNN espagnol) – Si vous êtes à la recherche d’une maison et que votre budget est de 16,5 millions de dollars, vous pourriez être intéressé par la maison de l’ancien joueur de la NBA Shaquille O’Neal. Le DJ de musique électronique met également son manoir à Orlando en Floride en vente pour la troisième fois. En mai 2018, la propriété a été mise sur le marché pour environ 28 millions de dollars. Puis, en 2019, il a baissé le prix à 22 millions de dollars. Maintenant, le vainqueur de 4 championnats NBA a baissé le prix pour la troisième fois de sa propriété de 2880 mètres carrés.

Bon homme d’affaires, O’Neal a payé environ 4 millions de dollars pour le terrain et a construit la maison de ses rêves en 1993, a déclaré à CNN Elise Ramer, chargée de relations publiques chez Premier Sotheby’s International Realty, la société qui vend le manoir.

La maison de style méditerranéen est située sur plus de 4000 pieds carrés de terrain et fait partie de l’une des communautés les plus exclusives de Floride. La propriété dispose de 12 chambres, un terrain de basket professionnel, 17 garages, une cave à vin, un cinéma personnalisé avec 10 chaises inclinables, une cuisine professionnelle conçue pour les cuisiniers les plus exigeants, un studio d’enregistrement, une salle pour aquarium, un méga bureau et piscine de style resort de plus de 29 mètres de long, selon l’annonce de vente du Premier Sotheby’s International Realty. Comme vous pouvez le voir, cette maison a bien plus que ce qu’une famille pourrait demander.

Après avoir commencé sa carrière dans la NBA lors de la saison 1992-93 avec les Orlando Magic, il a ensuite joué pour les Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns et les Boston Celtics avant de prendre sa retraite après la saison 2010-2011. Shaq a gagné 292 millions de dollars de salaire pendant son séjour dans la NBA seulement et a également gagné plusieurs centaines de millions de mentions supplémentaires avec d’innombrables marques, selon les rapports officiels de Forbes.

C’est la maison principale de « Shaq » depuis 1993, mais ces derniers temps, il passe plus de temps à Atlanta, en Géorgie, où il travaille en tant qu’analyste NBA pour le réseau TNT.