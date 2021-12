Shaquille O’Neal Trolls Charles Barkley, ne peut pas obtenir son ventre pendant les vacances !

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Shaquille O’neal est venu avec les cadeaux – et les blagues – cette saison des fêtes … redonnant énormément à plus de 500 enfants à Atlanta … et torréfaction Charles Barkley Dans le processus!!

Le Grand Aristote a rejoint Charles et Babcock sur « TMZ Live » pour parler de sa 20e édition Shaq-un-claus événement qui s’est déroulé lundi … qui comprenait des étudiants avec des sacs à dos, des cartes-cadeaux Walmart, des jouets, des vêtements, des coupes de cheveux et plus encore.

En plus de cela, l’extravagance est venue avec un barbecue, de la musique de DJ et des jeux.

Le Temple de la renommée dit qu’il a commencé la fête annuelle des fêtes en 1992 lorsque sa mère lui a demandé d’aider les enfants du Boys & Girls Club local … alors, il est allé au magasin Toys « R » Us le plus proche et a racheté le magasin .

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

O’Neal aimait tellement aider qu’il a décidé de le faire chaque année.

« Il s’agit de rendre les enfants heureux », a déclaré Shaq. « Mais, plus important encore, il s’agit de rendre ma mère heureuse … pour elle de voir son petit garçon faire de bonnes choses comme elle lui a appris à le faire, c’est là l’un des meilleurs sentiments. »

« Aujourd’hui est un jour spécial », a-t-il ajouté. « J’ai vu beaucoup d’enfants heureux. »

Maintenant, étant donné que Noël est une période où les gens ont tendance à prendre du poids pendant les vacances, nous avons également dû demander comment Shaq évite les kilos en trop – et naturellement, il a dû se moquer de son co-animateur « Inside The NBA ».

« Je me suis toujours dit, je ne veux pas avoir le CBOTBB – c’est le Charles Barkley Over The Belt Belly », a plaisanté Shaq. « Je ne veux jamais avoir ça, alors j’essaie juste de bien manger et de rester mince. »

Shaq devient réel et nous dit comment il empêche vraiment le poids des vacances de croître … et quiconque cherche à rester en forme devrait prendre des notes.