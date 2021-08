Shaquille O’Neal, un géant commercial de 325 millions d’euros

La vie d’un athlète après sa retraite est un terrain généralement caractérisé par l’incertitude. Il y a beaucoup d’athlètes qui voient comment ils perdent leur fortune à cause d’une mauvaise gestion ou qui les gaspillent simplement en essayant de maintenir une vie de luxe sans projet futur. Cependant, il y en a aussi d’autres qui profitent de leur statut de personnalité publique au cours de leurs carrières respectives pour démarrer une carrière dans les affaires afin de maintenir et, espérons-le, d’augmenter leur richesse.

La rencontre qui a changé son état d’esprit

C’est le cas de l’ancien joueur de la NBA Shaquille O’Neal, qu’on a vu sous une multitude de facettes depuis qu’il a annoncé sa retraite. En tant qu’acteur à Hollywood ou en tant que DJ, l’Américain a su continuer sa vie, même s’il a toujours été sincère en soulignant que c’était une rencontre qui a changé sa façon de voir les choses. “J’ai connu un jour un monsieur qui avait un morceau de papier. ‘C’est 100 $’. ces 50 dollars… et ils les gardent. “Alors j’ai commencé à faire ça”, a-t-il révélé au Wall Street Journal l’année dernière.

Investissez 75 % de vos revenus

Depuis, la stratégie commerciale de Shaquille O’Neal Il est basé sur l’investissement de 75% de ses revenus, et grâce à cela il a réussi à augmenter sa fortune d’environ 400 millions de dollars (environ 325 millions d’euros). L’un de ses premiers investissements aujourd’hui est celui de l’une des entreprises les plus célèbres au monde, employée par des millions de personnes chaque jour : Google. En 2004, c’est à l’arrivée de ce moteur de recherche bien connu que l’ancien joueur de la NBA connaissait déjà depuis 1999. Quelque chose de similaire s’est produit avec un autre des géants du business que des millions de personnes utilisent aujourd’hui, comme Apple.

Shaquille O’Neal lui-même a également reconnu dans l’une de ses interviews que son inspiration venait du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos : « Je l’ai entendu dire une fois que fait ses investissements en fonction du fait que cela changera la vie des gens. Et une fois que j’ai commencé à faire cette stratégie, elle a quadruplé ce que je vaux. » En plus d’avoir réussi à être dans le moment Google, O’Neal a également décidé de miser sur d’autres sociétés totalement différentes.

En son temps, il est devenu l’image d’une boisson non alcoolisée, le ‘Soda Shaq’, pour laquelle vous payez aujourd’hui plus de 1 000 $ la bouteille à collecter. Non seulement il était l’image des boissons non alcoolisées, mais en 2016, il est également devenu ambassadeur de Krispy Kreme, une célèbre marque de céréales, en acquérant son premier magasin près de chez lui à Atlanta, où il a commencé à vendre des beignets, un produit qui en a toujours été un. de ses favoris.

Derrière des marques comme Five Guys ou Papa John’s

Shaquille O’Neal se cache également derrière de grandes entreprises qui facturent dans le monde entier, comme les hamburgers Five Guys, étant copropriétaire de 155 de ses restaurants. Dans le monde des pizzas, on retrouve également l’ancien joueur de la NBA, notamment chez Papa John’s, puisque c’est en 2019 qu’il a rejoint le conseil d’administration, recevant plus de 4 millions de dollars en actions en échange du soutien à la marque.

À ces projets plus marquants s’ajoutent d’autres qui sont également rentables, tels que 150 lave-autos, 40 gymnases ouverts 24 heures sur 24 et un magasin de poulet appelé Big Chicken situé à Las Vegas. Il est clair que la vie de Shaquille O’Neal n’a pas perdu le rythme, bien qu’il soit maintenant loin des tribunaux et plongé dans la vie des affaires, le même qui a réussi à augmenter sa fortune et à connaître la faillite, ainsi comme tant d’autres compagnons leur sont arrivés.