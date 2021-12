Shar Pei est-il la nouvelle pièce meme la plus populaire à regarder ?

La popularité du Dogecoin (DOGE / USD), du Shiba Inu (SHIB / USD) et d’autres monnaies mèmes a déclenché un afflux d’analogues dans l’espace crypto. Clairement, ce marché est sursaturé. Pour que l’espace continue de fonctionner, de nouveaux thèmes sont nécessaires. Shar Pei fait-il partie de ces nouvelles chansons ?

À propos de Shar Pei

Shar Pei est une race de chien chinois qui fait un bon chien de garde. Ce ne sont pas les chiens les plus attrayants, avec une construction robuste et une fourrure incroyablement ridée. Ils sont également connus comme le cauchemar d’un vétérinaire car ils ont tendance à souffrir de problèmes de santé fréquents. Cependant, leurs propriétaires vous diront qu’ils sont adorables et qu’ils sont à la fois de grands gardiens et des compagnons aimants.

Combiner un présent amusant avec un avenir prometteur

Le projet de jeton Shar Pei meme s’écarte du type Shiba Inu standard. Ses fondateurs sont restés aussi proches que possible du sujet d’origine des principales pièces de monnaie, mais ont eu un certain succès en ce qui concerne les différences, écrit NewsBTC. Le projet combine un présent passionnant avec la promesse d’un grand avenir.

Une approche différente

Les fondateurs ont adopté une approche différente. Ils n’ont pas réalisé de vente privée ni de vente de semences. Le token a été librement lancé pour mettre toutes les parties prenantes sur un pied d’égalité afin qu’elles puissent profiter du retour sur leurs investissements.

L’offre totale de jetons est de 100B, 50% verrouillé sur PancakeSwap

Shar Pei a été lancé il y a environ trois semaines avec une offre totale de 100 milliards de jetons. La moitié d’entre eux sont bloqués sur PancakeSwap (CAKE/USD) pendant cinq ans sur la paire BUSD et Binance Coin (BNB/USD)

Cela limite fortement l’alimentation disponible et l’alimentation en courant circulant. Son volume n’augmentera pas au cours des cinq prochaines années. Aujourd’hui, la pièce est en baisse d’environ 2%. Il se négocie actuellement à 0,000078 $ cents selon Coinmarketcap.

Statistiques modestes

À son prix actuel, la capitalisation boursière de Shar Pei est d’un peu moins de 4 millions de dollars, avec plus de 5 000 détenteurs investis dans le jeton. La capitalisation boursière entièrement diluée est de 7 833 186 $. Le volume des transactions a été de 401 484 $ au cours des dernières 24 heures.

Shar Pei est cotée sur Coingecko en plus de Coinmarketcap et peut être achetée sur PancakeSwap.

Pour répondre à la question du titre : peut-être pas. Pourtant, il pourrait avoir une chance de devenir le prochain SHIB.

