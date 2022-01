Sharad Pawar annonce son rapprochement avec le parti Samajwadi pour les élections de l’UP

L’Uttar Pradesh verra probablement un combat direct entre le BJP au pouvoir et le parti Samajwadi lorsqu’il se rendra aux urnes dans un mois.

Le président du Parti du Congrès nationaliste, Sharad Pawar, a déclaré aujourd’hui que son parti se présenterait aux prochaines élections législatives de l’Uttar Pradesh et dans une alliance avec le parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav. Suggérant que les vents soufflaient contre le gouvernement de Yogi Adityanath dans l’État, Pawar a affirmé que 13 députés du BJP rejoindraient le SP dans les prochains jours. Aujourd’hui, le ministre du BJP, Swami Prasad Maurya, a démissionné du cabinet et a rejoint le SP. Il est rapporté que de nombreux autres députés proches de Maurya pourraient également rejoindre le SP.

« Nous sommes en pourparlers avec le Congrès et le Congrès de Trinamool pour une alliance pour les élections à l’Assemblée de Goa… Dans l’Uttar Pradesh, nous allons nous présenter aux élections avec le Parti Samajwadi et d’autres partis plus petits », a déclaré Sharad Pawar.

Pawar a également déclaré que le changement que les habitants de l’Uttar Pradesh recherchent viendra après les élections. Il a également accusé le BJP au pouvoir de polariser les élections sur des terrains communaux. « La polarisation communautaire est en cours dans l’Uttar Pradesh, avant les élections à l’Assemblée. Les habitants de l’Uttar Pradesh donneront une réponse appropriée à cela », a déclaré Pawar.

Après que Maurya a rejoint le SP, le CM adjoint Keshav Prasad Maurya a conseillé à son ex-collègue de reconsidérer sa décision et de ne pas agir dans la précipitation. « Je ne sais pas pour quelle raison l’honorable Swami Prasad Maurya ji a démissionné. Je l’invite à s’asseoir et à parler, les décisions hâtives s’avèrent souvent erronées », a-t-il déclaré.

स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ उनसे अपील है कि बैठकर बात करें जल्दबाजी में लिये हुये फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं – Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) 11 janvier 2022

L’Uttar Pradesh verra probablement un combat direct entre le BJP au pouvoir et le parti Samajwadi lorsqu’il se rendra aux urnes dans un mois. Alors que le BJP s’est associé au parti Nishad et à Apna Dal, le parti Samajwadi s’est associé à des partis plus petits comme Rashtriya Lok Dal, Suheldev Bharatiya Samaj Party, Janwadi Socialist Party et Mahan Dal. Le Congrès et le BSP ont annoncé qu’ils contesteraient seuls les 403 sièges de l’Assemblée de l’État.

