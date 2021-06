Sharad Pawar, ses SUV de parc de convoi sur le circuit de Pune ; Kiren Rijiju dit un manque de respect envers l’éthique sportive de la nation

in

Le chef du PCN, Sharad Pawar, a visité le complexe sportif Shiv Chhatrapati de Pune avec le ministre des Sports du Maharashtra Sunil Kedar et le ministre d’État Aditi Tatkare pour examiner un projet samedi.

Deux jours après qu’un convoi de SUV, dont celui du président du NCP Sharad Pawar, soit entré dans le complexe sportif Shiv Chhatrapati à Pune et garé leurs voitures sur la piste de course, le ministre des Sports de l’Union, Kiren Rijiju, a exprimé son mécontentement face à l’incident. L’affaire a été révélée après qu’un député du BJP de Shivajinagar de Pune a partagé les photos sur son compte Twitter alléguant « la culture VIP et l’arrogance du gouvernement MVA ».

Réagissant à son tweet, le ministre de l’Union Kiren Rijiju a déclaré hier : “Je suis personnellement très triste de voir un tel manque de respect pour le sport et l’éthique sportive dans notre pays”, a déclaré Rijiju.

Dans un autre tweet, Rijiju a déclaré que le pays manquait d’infrastructures sportives suffisantes et que celles disponibles avaient besoin de soins appropriés. « En l’état, nous manquons d’installations sportives suffisantes dans notre pays. Tous les centres sportifs ont besoin de soins appropriés », a-t-il déclaré.

Après que l’affaire a été révélée, le commissaire aux sports du Maharashtra a déclaré que les véhicules étaient autorisés à être garés sur la zone cimentée et non sur la piste de course. « Les véhicules ont été autorisés à stationner sur des pistes cimentées car Pawar Sahab avait un problème avec sa jambe. Cela a été autorisé pour qu’il n’ait pas de problème à marcher », a déclaré Om Prakash Bakoria, commissaire aux sports du Maharashtra.

Il s’est excusé en disant que de tels incidents ne se répéteraient pas. « Malheureusement, les véhicules sont entrés en piste. Je m’en excuse et assure qu’un tel incident ne se reproduira pas », a déclaré Bakoria.

Le député BJP Shirole a allégué des dommages aux infrastructures sportives et a exigé des excuses inconditionnelles des dirigeants du MVA. Il a également demandé une enquête impartiale sur l’incident.

L’administration de Pune a également présenté des excuses. Il a déclaré qu’à l’avenir, les véhicules ne seront plus autorisés sur une piste d’athlétisme.

