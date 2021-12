Share Market EN DIRECT : Sensex, Nifty regarde l’ouverture à plat ; L’inflation du WPI en Inde atteint son plus haut niveau en 12 ans

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : SGX Nifty s’échangeait à plat mercredi matin.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont continué de s’échanger sous l’emprise des ours mardi. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 166 points ou 0,29% à 58 117 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé en baisse de 43 points ou 0,25% à 17 324. Bank Nifty a terminé dans le rouge tandis que India VIX a bondi de plus de 2%. En entrant dans le commerce de mercredi, SGX Nifty s’échangeait à plat avec des pertes marginales, faisant allusion à un début plat à négatif pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux ont été mitigés après que le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ ont clôturé avec des pertes mardi, mais les marchés boursiers asiatiques ont été vus en hausse.

L’inflation de gros en Inde a grimpé en flèche grâce à la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant. L’inflation de l’indice des prix de gros (WP)I) s’est établie à 14,2% au mois de novembre en rythme annuel, contre une hausse de 12,5% en octobre. Avec ce bond brutal, l’inflation WPI est désormais à son plus haut niveau en 12 ans. D’un autre côté, l’inflation des prix de détail, qui a été publiée plus tôt cette semaine, s’est établie à 4,91 %. « La flambée des prix des légumes et de l’énergie a fait grimper l’inflation du WPI à un sommet de 14,2 % en novembre. L’inflation persistante du WPI à deux chiffres présente des risques à la hausse et montre la prédominance de l’inflation des biens importés », a déclaré Rahul Bajoria de la Barclay’s Bank.

