ShareChat et Moj annoncent une collaboration avec Star Sports pour promouvoir la Pro Kabaddi League

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de ShareChat et Moj auront accès aux temps forts du match PKL, aux images des coulisses et aux interviews des joueurs.

ShareChat et Moj ont annoncé jeudi une nouvelle collaboration avec Star Sports pour la Pro Kabaddi League (PKL). Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de ShareChat et Moj auront accès aux temps forts du match PKL, aux images des coulisses et aux interviews des joueurs. De plus, les plateformes feront la promotion des matchs via des campagnes d’activation de l’écosystème des créateurs en organisant une catégorie spéciale pour le tournoi.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ShareChat et Moj pour atteindre leur forte communauté d’utilisateurs actifs mensuels dans les villes et les métros de niveau II et III. Nous sommes impatients d’amplifier notre engagement avec les fans de Kabaddi en utilisant la popularité des plateformes parmi les utilisateurs à travers l’Inde », a déclaré un porte-parole de Star Sports.

La collaboration devrait faire évoluer la ligue grâce à la fonction de discussion audio des plates-formes et au vaste écosystème de créateurs. « Alors que notre fonctionnalité de salon de discussion audio gagne en popularité, cette association nous permettra également de présenter une nouvelle façon de vivre des événements sportifs tels que la Pro Kabbadi League », Shashank Shekhar, sr. directeur, stratégie de contenu et opérations, ShareChat et Moj, a déclaré.

Selon Shekhar, la société organise constamment son contenu pour apporter des expériences nouvelles et engageantes à sa communauté sur les plateformes. Une association avec un événement populaire comme Kabaddi générera beaucoup d’enthousiasme et de plaisir au sein de sa communauté, a ajouté Shekhar.

L’application vidéo courte Moj prétend avoir une base d’utilisateurs actifs mensuels de plus de 160 millions d’utilisateurs. D’autre part, la plate-forme de médias sociaux ShareChat prétend avoir plus de 180 millions d’utilisateurs actifs par mois.

