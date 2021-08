ShareMine AI promeut une crypto-extraction verte et sûre ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

• Le fondateur de ShareMine, Jimmy Li, promet un minage de cryptomonnaies propre et ouvert.

• La société minière écologique veut promouvoir l’extraction de jetons Chia.

Une tendance qui a englouti le minage de crypto en ce moment est le modèle écologique promu par Elon Musk. Récemment, le PDG de Tesla, avec le créateur de Twitter, Jack Dorsey, a parlé de l’exploitation minière BTC et de son impact sur l’environnement. Sur la base de ces discussions sur le minage BTC, le projet Bitcoin Mining Council est né.

L’exploitation minière nuisible de BTC avait incité plusieurs passionnés de crypto à créer ShareMine AI. Cette société a un capital qui dépasse les 10 millions de dollars. ShareMine s’est associé à Huawei, Alibaba et la société bien établie Seagate.

Qu’est-ce que ShareMine et comment peut-il améliorer le minage de cryptomonnaies ?

ShareMine a été créée début 2021 et a commencé ses opérations depuis Singapour en juillet. La société destinée à changer le crypto mining est soutenue par Herbert Sim et Jimmy Li. Cette société vise à briser les limites de l’extraction de crypto et à permettre à n’importe qui dans le monde de l’utiliser.

Selon le co-fondateur de la société Herbert Sim, ShareMine promet d’être disponible pour les mineurs novices et les professionnels de la cryptographie. Ce projet promet d’être écologique, sûr et facile à utiliser depuis n’importe quel appareil préparé pour le décryptage.

ShareMine se joindra au système d’énergie propre généré à partir de l’énergie solaire et de l’hydroélectricité. La société a également l’intention de réutiliser l’énergie résiduelle, afin que ses activités de crypto-mining ne cessent pas.

En utilisant ShareMine, les clients peuvent déchiffrer divers jetons de crypto-monnaie tels que Bitcoin ou d’autres nouveaux altcoins sur le marché. L’ensemble du processus d’extraction sera effectué à partir du site Web de ShareMine pour vérifier qu’il est 100 pour cent écologique.

ShareMine booste l’extraction de Chia

ShareMine n’arrêtera pas de surprendre les utilisateurs participant à son projet car il permettra même l’exploitation minière de Chia. Le travail d’extraction de Chia est effectué via la blockchain Chia Cloud qui utilise un schéma de preuve de travail.

Rappelons que le minage de Chia profite de l’espace de stockage du disque dur et non de l’énergie disponible dans la machine. Pour ShareMine, il est parfait que Chia promeuve depuis longtemps l’exploitation minière propre, et c’est pourquoi ils souhaitent l’adopter.

Parmi les avantages que ShareMine donne avec Chia, le minage de crypto est qu’ils auront des machines ancrées. De cette façon, les utilisateurs peuvent avoir une puissance de hachage plus large, empêchant leurs ordinateurs de consommer beaucoup d’énergie. Cependant, selon le co-fondateur Sim, ShareMine facturera une commission, bien qu’abordable et transparente.

Le projet ShareMine gagne en notoriété et plusieurs fans de l’exploitation minière BTC aspirent à le rejoindre. L’année 2021 pourrait se terminer avec une immense ferme minière qui alimente les tokens les plus importants du marché comme Bitcoin ou Chia.