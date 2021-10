SharePlay arrive sur macOS Monterey dans la dernière version bêta des développeurs

La dernière version bêta du développeur apporte une fonctionnalité tant attendue à macOS Monterey.

Comme repéré par MacRumors, la nouvelle version bêta de macOS Monterey 12.1 apporte SharePlay sur Mac pour la première fois. La fonctionnalité, qui est déjà disponible sur iOS, iPadOS et tvOS, permet aux utilisateurs de partager du contenu en synchronisation avec leur famille et leurs amis.

La fonctionnalité fonctionne sur un certain nombre d’applications, y compris FaceTime pour le partage d’écran. Cela fonctionnera également pour des services comme Apple Fitness +, vous permettant de faire un entraînement ensemble pendant que vous êtes peut-être séparé.

Comme Apple l’a annoncé à la WWDC, il fonctionnera également avec des applications tierces telles que Disney +, HBO Max et TikTok.

SharePlay offrira aux utilisateurs une nouvelle façon de partager des expériences avec leurs amis et leur famille lors d’un appel FaceTime, comme écouter des chansons ensemble, regarder une émission de télévision ou un film, effectuer un entraînement ensemble ou partager leur écran pour afficher des applications. SharePlay fonctionnera avec des applications comme Apple Music, Apple TV+ et Apple Fitness+, ainsi que Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, SoundCloud, TikTok, Twitch et bien d’autres. SharePlay est accessible via iPhone, iPad et Mac, et avec des commandes de lecture partagées, toute personne dans une session SharePlay peut jouer, mettre en pause ou avancer. SharePlay s’étend même à Apple TV, afin que les utilisateurs puissent regarder des émissions ou des films sur un grand écran.