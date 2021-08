SharePlay est retardé pour iOS 15 : est-il temps pour un calendrier de sortie de deux ans ?

in

Fortement présenté à la WWDC cette année pour les nouvelles mises à jour d’Apple pour son logiciel, il a maintenant été confirmé que SharePlay était retardé par rapport à la publication initiale des mises à jour.

Une fonctionnalité qui a reçu beaucoup d’attention cette année, elle permet aux utilisateurs et aux développeurs de partager un écran avec leur famille et leurs amis, où vous pouvez l’utiliser sur vos appareils iPhone, iPad et Mac.

Cependant, il semble que nous nous dirigeons vers la version finale de ces mises à jour, car Apple retient certaines fonctionnalités pour s’assurer que iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey sont prêts pour la version d’automne.

Qu’est-ce que SharePlay ?

SharePlay a été présenté comme une fonctionnalité importante pour cette année par Apple, permettant aux utilisateurs de partager leur écran avec leurs amis et leur famille pour regarder des films et des émissions, les développeurs pouvant également utiliser la fonctionnalité pour les applications.

Mais avec le nouveau design de Safari revenant principalement à ce qu’il était dans iOS 14, la société semble concentrer ses énergies pour s’assurer que les mises à jour sont prêtes très bientôt.

Apple explique : « SharePlay sera réactivé dans les futures versions bêta des développeurs et sera lancé au public dans les mises à jour logicielles plus tard cet automne.

Nous sommes ravis du grand enthousiasme que nous avons constaté de la part de la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu’ils puissent découvrir vos applications avec leurs amis et leur famille d’une toute nouvelle manière. “

Analyse : Est-il temps de sortir iOS tous les deux ans à la place ?

Habituellement, lorsque Apple reporte certaines fonctionnalités à une future version du logiciel, cela signifie que les versions finales sont sur le point d’être publiées, ce qui pourrait également signifier que les nouveaux appareils sont également en route.

Vous vous souviendrez peut-être qu’iOS 13 a connu un cycle de développement difficile, avec de nombreuses fonctionnalités présentées à la WWDC en 2019 reportées à octobre et à l’année suivante. Lorsque la gamme de smartphones iPhone 11 est sortie en septembre, ceux-ci étaient équipés d’iOS 13.1, une initiative sans précédent d’Apple.

Cependant, avec SharePlay retardé, un retour en arrière du nouveau design Safari maintenant confirmé et Universal Control, qui permet à un iPad d’être un deuxième écran pour un Mac, sont désormais introuvables dans les versions bêta publiques, il est difficile de répondre à ce que le les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 15 sont maintenant.

Chaque année, il y aurait une fonctionnalité de tentpole qui serait la vitrine de cette version majeure. iOS 14 a apporté des widgets, iOS 13 a apporté le mode sombre et la prise en charge du stockage externe pour iPad par exemple.

Dans iOS 15, il semble qu’il s’agisse d’une collection de petits raffinements et de mises à jour à tous les niveaux, avec des notifications voyant une refonte de la façon dont elles sont livrées à votre appareil.

Ce n’est pas une mauvaise chose, mais cela donne du crédit quant à savoir si les mises à jour annuelles des principales versions de logiciels d’Apple sont maintenant justifiées.

Avec autant de systèmes d’exploitation que l’entreprise doit maintenir, un cycle de développement de deux ans pour iOS pourrait profiter à long terme à Apple et aux utilisateurs.