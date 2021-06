SharePlay fonctionne maintenant sur iOS 15 bêta 2 – voici un premier aperçu

Apple a sorti cet après-midi iOS 15 beta 2. Parmi les nouveautés désormais disponibles dans cette version, Apple a enfin lancé sa fonction SharePlay à tester par les utilisateurs. Voici un premier aperçu.

Comme présenté en avant-première lors de la keynote de la WWDC21, SharePlay permet aux utilisateurs de partager leur écran, d’écouter des chansons ensemble, de regarder des films, etc.

Pour commencer à utiliser SharePlay, l’utilisateur doit passer un appel FaceTime. Ensuite, il existe plusieurs façons de déclencher la fonction. Par example:

Commencez à écouter une chanson sur Apple Music ; Ouvrez le contenu sur l’application TV ; Cliquez sur le coin supérieur droit sur un appel FaceTime dans le bouton “Partager l’écran”, sous le bouton “Terminer”.

Les applications tierces pourront s’intégrer à SharePlay. Disney+, Spotify et HBO Max, par exemple, pourront profiter de cette veille ou des soirées d’écoute.

Chaque fois que l’utilisateur démarre la fonction SharePlay, iOS 15 affiche une notification :

« SharePlay vous permet de découvrir du contenu avec d’autres personnes sur FaceTime. “TV” peut être en mesure de déterminer qui utilise SharePlay ensemble dans l’application. “

Cette dernière phrase signifie que pour que l’utilisateur puisse profiter d’une soirée de surveillance Disney, tout le monde dans l’appel a besoin d’un abonnement actif au service.

Voici toutes les nouveautés de SharePlay :

Regardez ensemble : Apportez des films et des émissions de télévision dans vos appels FaceTime et profitez d’une connexion riche en temps réel avec vos amis tout en regardant le même contenu.

Écoutez ensemble : Partagez de la musique avec vos amis directement dans vos appels FaceTime.

Partagez votre écran : Partagez votre écran pour intégrer des pages Web, des applications et plus encore dans votre conversation sur FaceTime.

Lecture synchronisée: Pause, rembobinage, avance rapide ou saut à une scène différente – la lecture de tout le monde reste parfaitement synchronisée.

Volume intelligent : Les commandes de volume dynamiquement réactives ajustent automatiquement le son afin que vous puissiez entendre vos amis même pendant une scène bruyante ou un refrain culminant.

Prise en charge de plusieurs appareils : Connectez-vous via FaceTime sur votre iPhone tout en regardant des vidéos sur votre Apple TV ou en écoutant de la musique sur votre HomePod.

Connectez-vous via l’audio, la vidéo et le texte : Accédez au fil Messages de votre groupe directement depuis les commandes FaceTime et choisissez le mode de communication qui correspond au moment.

Qu’avez-vous pensé de la fonctionnalité SharePlay ? Avez-vous pu trouver de nouvelles fonctions dans iOS 15 beta 2 ? Partagez avec nous dans la section commentaire ci-dessous.

