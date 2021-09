Shark news: Scènes “incroyables” alors que le nez noir est dévoré par un poisson massif | Monde | Nouvelles

in

Le moment à couper le souffle a été filmé par l’équipage d’un bateau à Goodland, en Floride. Le capitaine John Brossard a été sidéré après qu’un énorme mérou de l’Atlantique ait dévoré un requin museau noir qu’il a attrapé et cassé sa ligne de pêche. Le capitaine a exprimé sa surprise et celle de l’équipage après que le requin qu’ils ont accroché ait été avalé en une bouchée par un poisson plus gros.

Le capitaine Brossard quittait la ville américaine de Goodland, en Floride, lorsque le mérou de l’Atlantique a décollé avec ses prises.

Dans le moment, que lui et son équipage ont décrit comme « incroyable », les créatures marines ont également brisé la ligne du pêcheur.

M. Brossard a déclaré: “En gros, nous pêchions le requin quand tout à coup deux ou trois mérous goliath ont commencé à traîner sous le bateau en attendant que nos prises arrivent.

“Nous pensions juste” wow, incroyable ! Quelque chose va manger un requin et c’est plus gros qu’un requin. “

“Nous avons été très surpris. Fondamentalement, il a mangé le requin, a démonté et a cassé la ligne.

“Nous utilisions une ligne d’essai de 50 livres et ce n’était pas suffisant.”

M. Brossard a déclaré que la capture initiale était un requin museau noir, estimé à trois pieds de long, avant qu’il ne soit saisi par le mérou.

Il a prédit que le mérou pesait environ 500 livres, d’où la ligne brisée.

“Des requins taureaux ont parfois été vus se faire manger par des crocodiles et des alligators, et les requins y sont également mangés par de plus gros poissons.”

Il a décrit la région comme étant “assez sauvage”, suggérant que la ménagerie de créatures marines fait partie de son attrait.

John a déclaré: “Là où nous pêchons, c’est assez sauvage. C’est la raison pour laquelle nous pêchons là-bas – et ce que nous aimons attraper, ce sont de gros poissons.

“Ce sont tous des prédateurs dans les Everglades. Vous ne voulez pas vous perdre là-bas et devoir marcher ou nager jusqu’à la maison.”

L’incident a laissé le capitaine John Brossard, qui dirige Shark Chaser Charters, se demander si les requins sont vraiment quelque chose à craindre.

Il a dit: “Méritent-ils tout le battage médiatique?

“Je pense parfois oui et parfois non, mais la plupart du temps non.

“Bien sûr, si vous vous mettez sur leur chemin, sur leur territoire et que l’eau est sale, oui, ils vous goûteront pour voir si vous mangez bien.”