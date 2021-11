Shark Tank : Fish Fixe, Hello Prenup, Deux et Hidrent

L’invité Shark, Nirav Tolia, a rejoint les investisseurs de longue date Mark Cuban, Kevin O’Leary, Lori Greiner et Robert Herjavec dans le Shark Tank pour évaluer quatre présentations commerciales afin de déterminer leur potentiel d’investissement. Les entrepreneurs de Fish Fixe, Hello Prenup, Deux et Hidrent ont plaidé auprès des Sharks dans l’espoir d’attirer des investisseurs financiers et des partenaires stratégiques dans leur entreprise. Bien que toutes les entreprises présentées aient reçu des offres des Sharks, seules trois entreprises ont quitté le Shark Tank avec des accords de partenariat en place. Continuez à lire pour en savoir plus!

Fish Fixe s’associe à Lori Greiner

Bien que les fruits de mer soient bons pour le cerveau, le cœur et la peau, 80% des Américains ont peur d’acheter, de manipuler et de cuisiner des fruits de mer, ce qui entraîne un déficit majeur dans leur alimentation. Emily Castro et Melissa Harrington utilisent leur expertise dans les secteurs des fruits de mer et du marketing pour offrir aux consommateurs un moyen plus facile d’acheter des produits de la mer surgelés de qualité supérieure. Livré directement chez vous, Fish Fixe propose des options d’achat à la demande ou via un service par abonnement. Emily et Melissa espèrent s’associer à un requin qui peut les aider dans leur logistique de distribution et qui est prêt à investir 200 000 $ dans Fish Fixe en échange de 15 % de capitaux propres.

Bien que les requins aiment le goût des produits, beaucoup d’entre eux ne se sentaient pas le bon partenaire pour Fish Fixe. Kevin O’Leary est le seul Shark intéressé à investir, mais aimerait être un partenaire égal dans l’entreprise. Il offre 200 000 $ à Melissa et Emily pour 33,3% d’équité. Parce qu’elle ne veut pas voir la paire perdre autant d’équité, Lori Greiner revient au dernier moment et conclut un accord avec Fish Fixe. Elle investira 200 000 $ en échange de 25 % du capital de leur entreprise.

Hello Prenup conclut un accord avec deux requins

L’avocate en divorce, Julia Rodgers, s’est associée à l’ingénieur logiciel, Sarabeth Jaffe, pour créer un moyen plus simple et plus abordable pour les Millenials de créer des contrats de mariage. Hello Prenup est la première plateforme numérique permettant aux couples de conclure des contrats de mariage en quelques minutes et pour une fraction du coût des contrats de mariage traditionnels. Le processus Hello Prenup permet à chaque personne de remplir un questionnaire approfondi et une déclaration financière. Le couple peut alors résoudre les divergences et terminer le processus de contrat de mariage. Sarabeth et Julia espèrent s’associer à un requin prêt à injecter 150 000 $ dans l’entreprise en échange d’une participation de 10 % dans Hello Prenup.

Bien que les Sharks pensent que leur concept est intelligent, ils n’ont pas assez de ventes pour vraiment prouver le concept à la plupart des Sharks. Parce que Nirav Tolia est déjà dans l’espace technologique, il a une vision différente de l’entreprise et pense qu’il peut aider Julia et Sarabeth à faire décoller Hello Prenup. Étant donné que Kevin O’Leary est déjà dans l’espace de mariage et dispose d’une base de données existante de clients potentiels pour l’entreprise, Nirav et Kevin décident de s’associer et d’offrir à Hello Prenup 150 000 $ pour une participation égale de 30 %. Sarabeth et Julia acceptent leur offre.

Deux Over négocie et quitte le Shark Tank les mains vides

Originaire de Dallas, Sabeena Ladha, a créé une recette de pâte à biscuits améliorée remplie de vitamines et d’ingrédients bons pour la santé. Deux a été inspiré par l’amour de Sabeena pour la malbouffe tout en essayant d’équilibrer son alimentation pour manger plus sainement. Ses recettes de pâte à biscuits regorgent de vitamines et de nutriments pour aider les consommateurs à obtenir les nutriments quotidiens recommandés. Deux peuvent être consommés dès la sortie du bocal ou peuvent être cuits dans des biscuits selon la préférence du consommateur. Sabeena recherche 300 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans Deux.

Bien que les requins aiment le goût du produit et soient impressionnés par ses ventes, qui devraient atteindre 1 200 000 $ cette année, ils craignent que la teneur en calories soit trop élevée et ils aimeraient le voir encore plus sain. Ils sont également préoccupés par la présence de Sabeena dans le Shark Tank et lui reprochent de ne pas être en mesure de lire la pièce et de faire appel à tous ses investisseurs potentiels. Il semblait que Deux quitterait le Shark Tank sans une offre de partenariat des Sharks lorsque Robert Herjavec est intervenu et a déclaré qu’il voulait investir en elle en tant qu’entrepreneur car il ne se soucie pas beaucoup du produit. Il propose d’investir 300 000 $ pour 15 % de capitaux propres. Après plusieurs tentatives infructueuses de contre-offre sur une différence de 5% des capitaux propres, Robert retire son offre car il est frustré de lui avoir proposé une offre si proche de ce qu’elle a demandé et elle a continué à essayer de négocier. Deux quitte le Shark Tank sans partenariat d’investissement.

Hidrent attrape deux requins

En mission pour associer les propriétaires à des bricoleurs fiables et dignes de confiance, Dave Heimbuch a créé une application qui permettra aux consommateurs de publier les petits travaux dont ils ont besoin autour de leur maison. Les pompiers en congé peuvent alors accepter les emplois en fonction de leurs compétences, ce qui leur permet de gagner de l’argent supplémentaire. La plate-forme Hidrent permet aux consommateurs de publier des offres d’emploi, d’être jumelés à un pompier en congé et d’être facturés le tout au sein de la plate-forme. Parce qu’ils ne sont actuellement actifs que dans deux villes américaines, Dave cherche à développer Hidrent avec l’aide d’un requin. Il espère trouver un investisseur prêt à investir 300 000 $ dans l’entreprise en échange d’un capital de 8 %.

Les Sharks sont préoccupés par le nom et l’image de marque de l’entreprise parce qu’ils ne pensent pas qu’il capture la véritable essence de ce que fait l’entreprise. Ils s’inquiètent également de la difficulté d’étendre l’activité au-delà des deux villes pilotes puisqu’il faut éduquer les consommateurs sur la plateforme et recruter de nouveaux pompiers. Bien que Nirav ait connu un succès similaire avec Next Door, il sait combien de travail cela représente et ne pense pas qu’il sera en mesure d’obtenir un retour sur son investissement. Acceptant d’apporter des changements dans son entreprise, Dave conclut finalement un accord avec Lori Greiner et Robert Herjavec. La paire investira 300 000 $ en échange de 33,3% du capital de la société.

Si vous étiez un requin, auriez-vous investi dans l’une des sociétés présentées dans cet épisode de Shark Tank ? Pensez-vous que les tactiques de négociation de Sabeena ont justifié la réticence des Sharks à investir dans Deux ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!