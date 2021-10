Shark Tank: Flasky Flower accepte 75 000 $ de Mark Cuban, Lori Greiner et Kevin O’Leary

Le duo mari et femme, Ryan et Kelly Moynihan, a conçu un moyen créatif pour permettre aux noces de cacher leurs boissons dans leurs bouquets. Flasky Flower a été conçu par Kelly, une coiffeuse, qui a observé à quelle fréquence les noces boivent tout au long d’un jour de mariage. Elle a créé un produit qui est un support de bouquet de fleurs en plastique qui comprend un réservoir de boisson avec une paille attachée. La Fleur Flasky peut être utilisée avec des fleurs vivantes ou artificielles. Une fois les fleurs dans le porte-bouquet, remplissez simplement le réservoir avec la boisson de votre choix, enclenchez le bouchon et dégustez.

Qui boit tout de suite ce faux bouquet ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Pour montrer qu’ils sont tous dans leur idée, les Moynihans ont vendu leur maison et ont investi tout leur argent dans l’entreprise. Ils recherchent un investissement de 50 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans Flasky Flower. Les Sharks adorent leur produit et pensent que c’est intelligent, cependant, ils craignent qu’ils vendent leur maison et que Ryan quitte son travail alors que le couple a sept enfants à la maison. Bien qu’ils pensent que le concept est génial et accrocheur, les Sharks craignent également de n’avoir que 21 000 $ de ventes. Les Moynihan sont à la recherche d’un partenaire d’investissement qui les aidera dans le marketing et l’expansion de leur clientèle pour augmenter leurs ventes.

Parce que Kevin O’Leary est déjà dans le secteur du mariage, il est intéressé à investir dans Flasky Flower. Lori Greiner et Mark Cuban estiment qu’ils sont en mesure de les aider à commercialiser et à vendre le produit et sont également intéressés à investir. Ensemble, le trio offre 75 000 $ à Flasky Flower en échange de 30% du capital de l’entreprise. Ryan et Kelly acceptent volontiers leur offre et sont ravis de s’associer à trois Sharks.

Bravo pour @mcuban, @kevinolearytv et @LoriGreiner ! #SharkTank pic.twitter.com/tZq9BITpoW – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Obtenez vos fleurs « Flasky » ici https://t.co/cQnZZmtcig et passez un très bon moment ! Le MEILLEUR cadeau pour votre fête de mariage ! #SharkTank @ABCSharkTank @mcuban @kevinolearytv pic.twitter.com/uNu8u51MVN – Lori Greiner (@LoriGreiner) 23 octobre 2021

Si vous étiez un investisseur Shark, investiriez-vous dans Flasky Flower ? Êtes-vous surpris que cet accessoire de fête de mariage ait décroché trois requins en un seul investissement ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!