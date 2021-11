Shark Tank : Hidrent accepte 300 000 $ de Lori Greiner et Robert Herjavec

Lorsqu’il s’agit d’avoir besoin de petits travaux divers à la maison, il est difficile de savoir qui appeler. Les médias sociaux ne manquent pas pour rechercher quelqu’un prêt à accomplir les tâches, mais il est plus difficile de savoir si vous pouvez faire confiance à la personne que vous laissez entrer chez vous. Originaire de Dallas, Dave Heimbuch, a créé un moyen unique de résoudre ce problème avec son application, Hidrent. Cette application innovante associe des membres de confiance de la communauté, des pompiers, à des petits boulots pour s’assurer que chaque utilisateur dispose d’un bricoleur bien formé et de confiance entrant chez lui. Hidrent permet aux propriétaires de publier des petits boulots sur leur plateforme où les pompiers en congé peuvent voir les détails du travail et accepter le travail. Une fois les travaux terminés, le pompier peut alors soumettre ses heures dans l’application, ce qui lui permet de facturer le propriétaire et de recevoir le paiement, le tout sur la plate-forme.

Parce qu’Hidrent n’est actuellement actif que dans deux grandes villes, Phoenix et Tampa, Dave cherche à s’associer à un requin qui est prêt à investir 300 000 $ et son expertise stratégique et sa stratégie de croissance en échange de 8 % du capital de son entreprise. Hidrent est en mesure de gagner de l’argent en prélevant des frais de 23% sur tous les services rendus via l’application Hidrent. Au cours des 6 premiers mois de 2021, l’application a généré 325 000 $ de revenus, ce qui dépassait déjà l’ensemble des revenus annuels de 2020. L’un des grands défis auxquels Hidrent est confronté est que la majorité de ses clients sont des personnes âgées et qu’ils doivent puiser dans ce groupe démographique pour devenir un service de confiance dans leur communauté. Cela va demander beaucoup de travail pour étendre la portée de Hidrent dans d’autres villes.

Bien qu’il semble que Nirav Tolia, fondateur de Nextdoor, serait le partenaire idéal pour Hidrent car il sait déjà comment développer les plateformes sociales dans chaque ville, il sait à quel point il est difficile d’établir la confiance et la propriété dans cet espace. Il n’est pas intéressé à investir dans Hidrent, cependant, Lori Greiner, qui a certes un faible pour les pompiers, aimerait travailler avec Robert Herjavec pour soutenir et développer la mission de Hidrent. Parce qu’ils ont des compétences complémentaires, Lori pense qu’elle et Robert peuvent les aider à renommer et à développer l’entreprise. La paire décide de prolonger une offre de 300 000 $ à Dave en échange d’une participation de 33,3% dans Hidrent. Bien qu’il ait renoncé à plus d’équité qu’il ne l’espérait, Dave pense que son partenariat avec Robert et Lori contribuera à développer la mission de l’entreprise et à étendre sa portée et son impact social. Il se réjouit de leur partenariat ensemble.

