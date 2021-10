Shark Tank: Incredible Eats accepte 500 000 $ de Lori Greiner

Dinesh Tadepalli a immigré aux États-Unis depuis l’Inde et poursuit maintenant le rêve américain d’être entrepreneur. Armé de la mission de réduire la quantité de plastique à usage unique dans nos décharges, Dinesh a créé des alternatives comestibles aux ustensiles jetables en plastique. Incredible Eats offre la possibilité de remplacer les cuillères, les cuillères, les pailles et les baguettes en plastique par des alternatives comestibles. Les requins adorent l’idée et estiment que les profils de saveurs aident à très bien compléter les accords mets-vins.

Grâce à ses ventes actuelles, Incredible Eats a réussi à remplacer 1,2 million d’ustensiles en plastique dans les décharges. Bien qu’Incredible Eats ait généré plus de 170 000 $ de ventes en 2,5 ans, certains des Sharks craignent qu’il faille une éducation importante du marché pour changer les comportements d’achat et inciter les entreprises à vouloir augmenter le coût des marchandises de 1 à 2 cents. à 10 cents par ustensile. D’autres requins estiment que les entreprises pourraient utiliser ces ustensiles comestibles comme produit de vente incitative ou pourraient augmenter le coût de leurs produits pour compenser la différence de prix. Ils ont également la possibilité d’imprimer sur le produit des noms de marque et des messages qui pourraient aider à stimuler leur proposition de valeur.

Incredible Eats ne cherche pas seulement 500 000 $ en échange de 7 % du capital de l’entreprise, mais Dinesh cherche également à s’associer à un investisseur qui croit en la mission de l’entreprise. Il a vraiment l’impression que l’avenir de ses enfants est en jeu avec la quantité de plastiques à usage unique qui finissent dans nos décharges. Mark Cuban, Lori Greiner et Daniel Lubetzky souhaitent tous investir dans Incredible Eats. Chacun des Sharks propose ses propres offres d’investissement à Dinesh. Préoccupé par le montant des capitaux propres qu’il est prêt à abandonner, Dinesh accepte l’offre de Lori Greiner de 500 000 $ en échange de 15 % de capitaux propres.

