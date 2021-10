Shark Tank: Kin Apparel accepte 200 000 $ de Lori Greiner et Emma Grede

Originaire du Bronx, Philomina Kane, cherche à révolutionner l’industrie des soins capillaires en sortant des sentiers battus. Inspirée par son séjour à Princeton, Philomina a créé une solution de vêtements pour aider à lutter contre les cheveux secs et crépus. Kin Apparel présente des designs de sweat à capuche qui comportent une grande capuche pour s’adapter à tous les types de cheveux et sont doublés de satin pour emprisonner l’humidité et réduire les frisottis pour tous les types de cheveux. Les sweats à capuche traditionnels en mélange de coton provoquent généralement une friction excessive et ont tendance à assécher les cheveux. Philomina est passionnée par le fait de rendre les soins capillaires inclusifs pour tous les types de cheveux grâce à sa mission avec Kin Apparel.

Les Sharks se glissent-ils dans une bonne affaire avec ce vêtement doublé de satin ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Parce qu’elle a sa propre chaîne YouTube et un nombre important d’abonnés sur les réseaux sociaux, Philomina a essentiellement réduit ses coûts d’acquisition de clients à zéro, car ses produits deviennent viraux auprès de sa base de fans. Malheureusement, elle a du mal à fournir suffisamment de stock pour répondre à la demande et ses produits sont livrés avec un délai de quatre à six semaines. Pour aider à remédier à leur problème d’inventaire, Kin Apparel s’est adressé au Shark Tank à la recherche de 200 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans l’entreprise.

Qui n’aime pas un super sweat à capuche ?! Que pensez-vous les gars de celle-ci? #SharkTank @ABCSharkTank – Lori Greiner (@LoriGreiner) 9 octobre 2021

Depuis le début de l’année, Kin Apparel a vendu pour 355 000 $ de sweats à capuche doublés de satin. Bien que leurs ventes et leurs marges soient très impressionnantes pour les Sharks, ils s’inquiètent de pouvoir équilibrer l’approche commerciale de Philomina « prêt, feu, objectif ». Sachant qu’elle aura besoin de quelqu’un avec un type de personnalité opposé au sien pour compléter son style d’affaires, Lori Greiner et Emma Grede sont intéressés par un partenariat avec Kin Apparel pour être le contrepoids de Philomina. Emma, ​​fondatrice et PDG de la marque de vêtements Good American, partage que tous les détaillants cherchent actuellement à s’associer à des femmes entrepreneures noires. Elle estime qu’elle est en mesure d’aider du point de vue de la vente au détail et des ventes, tandis que Lori pourrait se concentrer sur la fabrication et l’inventaire de l’entreprise. Ensemble, Lori et Emma offrent à Kin Apparel 200 000 $ en échange d’une participation de 30 % dans l’entreprise. Philomina accepte leur offre avec les larmes aux yeux et avec enthousiasme.

C’est le pouvoir des réseaux sociaux ! Elle a plus de 350 000 $ en ventes et 0 $ en coûts d’acquisition de clients. C’est la preuve vivante : faites exploser votre entreprise sur Instagram et TikTok. C’est de la publicité gratuite ! #SharkTank @ABCSharkTank #KinApparel – Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) 9 octobre 2021

J’adore cette équipe « Kinfolk » ! #SharkTank @LoriGreiner pic.twitter.com/FxWq6OmXWH – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Heureux de s’associer à Emma pour son premier contrat dans le réservoir ! Obtenez votre @kinapparel ici !! https://t.co/VKRBZZjHOQ #SharkTank @ABCSharkTank pic.twitter.com/9y0Vs954qp – Lori Greiner (@LoriGreiner) 9 octobre 2021

Quelle éclaboussure dans le réservoir ! @EmmaGrede, tu es une naturelle ! #SharkTank @ABCSharkTank #KinApparel – Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) 9 octobre 2021

Femmes entrepreneurs unissez-vous !! Je n’ai aucun doute que @EmmaGrede et @LoriGreiner aideront Philomena à faire passer son entreprise au niveau supérieur. Félicitations pour avoir conclu le premier accord de la saison ! #Aquarium à requins – Daymond John (@TheSharkDaymond) 9 octobre 2021

Que pensez-vous de l’affaire Kin Apparel faite dans le Shark Tank ? Si vous étiez un requin, auriez-vous investi dans l’entreprise de soins capillaires de Philomina ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!