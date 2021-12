Shark Tank : Pink Picasso accepte 400 000 $ de Lori Greiner et Daniel Lubetzky

L’associée commerciale et l’équipe d’épouses, Ashley et Brittany Silfies, ont combiné leurs talents et leur amour de l’art pour créer une version modernisée de l’artisanat classique, la peinture par numéro. Leurs kits de peinture abordables sont conçus pour aider les consommateurs à prendre soin d’eux-mêmes et à prendre le temps de se détendre et de peindre. La paire considère leurs kits Pink Picaso comme une activité similaire à un puzzle. Vous pouvez les travailler à votre rythme, les enrouler et y revenir dès que vous en avez le temps. En utilisant la photographie d’Ashley comme base pour la plupart de leurs kits de peinture, Brittany a pu utiliser sa connaissance du secteur manufacturier pour aider à commercialiser leur produit et lancer Pink Picasso.

Depuis la création de leur entreprise en 2019, Pink Picasso a réussi à figurer sur la liste des « choses préférées » d’Opera, ce qui a contribué à lancer l’entreprise vers un incroyable succès financier. Pink Picasso prévoit de terminer 2021 avec plus de 5 000 000 $ de revenus bruts. Bien qu’ils soient extrêmement rentables et qu’ils se développent à un rythme incroyable, Pink Picaso a besoin d’aide pour trouver des détaillants à grande surface et souhaiterait de l’aide pour conclure des accords de licence avec de grandes marques comme Disney. Ashley et Brittany sont venues au Shark Tank à la recherche d’un partenaire prêt à investir 400 000 $ et leur expertise dans ces domaines en échange d’une participation de 5 % dans Pink Picasso.

Les requins adorent le produit de Pink Picaso et pensent que de nombreuses personnes recherchent des passe-temps qui les éloignent des appareils électroniques. Ils aiment que le produit permette aux gens d’être créatifs tout en améliorant leur bien-être mental et émotionnel. Avec un prix très abordable pour la famille moyenne, Pink Picasso a un riche historique de vente qui le rend également très attrayant pour un investisseur. Dans une tournure unique des événements dans le Shark Tank, Mark Cuban et Barbara Corcoran essaient de dissuader Ashley et Brittany de s’en prendre à un investisseur. Ils estiment qu’ils ont fait un excellent travail pour faire croître leur entreprise jusqu’à présent et qu’ils n’ont pas besoin de renoncer au capital de leur entreprise pour entrer dans les détaillants à grande surface. Bien que Barbara fasse de son mieux pour empêcher Pink Picaso d’engager des investisseurs, ils acceptent 400 000 $ de Daniel Lubetzky et Lori Greiner en échange d’une participation de 15 % dans Pink Picasso.

