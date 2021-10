Shark Tank: Proper Good accepte 400 000 $ de Mark Cuban

Les frères et sœurs, Christopher et Jennifer Jane, ont pour mission de fournir des repas sains et rapides aux consommateurs soucieux des aliments qu’ils mettent dans leur corps. Leurs repas autostables haut de gamme n’ont pas besoin d’être réfrigérés et peuvent être dégustés chauds ou froids. Ils peuvent également être dégustés dans la pochette de haute qualité dans laquelle ils sont fournis, ou ils peuvent être vidés dans un bol de service. Avec une variété d’options de recettes, les repas Proper Good sont aussi délicieux et pratiques qu’ils sont sains.

Une offre appropriée est-elle en ordre de la part de certains requins affamés ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021

Les Sharks sont très impressionnés par le goût et les marges des plats Proper Good. Avec des ventes dépassant 1 000 000 $ au cours des six premiers mois de 2021, il est clair que les frères et sœurs Jane sont sur quelque chose avec leurs options de repas rapides et sains. Parce qu’ils ont dû passer à un modèle de vente directe au consommateur, y compris un service d’abonnement, ils ont besoin de l’aide des Sharks pour réduire leurs coûts d’acquisition de clients et réduire considérablement et éliminer leur taux d’utilisation mensuel pour devenir rentables. Christopher et Jennifer sont venus au Shark Tank dans l’espoir d’obtenir 400 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans Proper Good.

Bien que les requins apprécient vraiment leur produit, beaucoup d’entre eux hésitent à investir dans Proper Good car ils estiment qu’ils n’ont pas encore tout à fait compris leur modèle commercial et qu’ils pourraient ne pas être en mesure de rentabiliser leur investissement. Mark Cuban pense qu’il sait comment redresser l’entreprise et développer encore plus ses ventes, mais il a besoin que Jennifer et Christopher soient prêts à apporter des changements à leur entreprise. Ils expliquent qu’ils sont heureux d’apporter des changements, c’est pourquoi ils sont venus au Shark Tank à la recherche d’un investisseur et d’un partenaire qui pourraient les aider à pivoter et à se développer. Proper Good a un mantra de « données sur l’ego » et ils sont prêts à apporter tous les changements que Mark juge appropriés. Ils acceptent un investissement de 400 000 $ en échange d’une participation de 20 % dans Proper Good.

Comme il convient de présenter des repas #ProperGood avant @dragonjones ce soir ! 🙂 #SharkTank pic.twitter.com/MRmbANFsR7 – Daniel Lubetzky (@DanielLubetzky) 16 octobre 2021

C’était une bonne affaire @mcuban ! félicitations – Daymond John (@TheSharkDaymond) 16 octobre 2021

Vous avez une soupe-er Shark ! @mcuban, bonne affaire ! #SharkTank #ProperGood @ABCSharkTank – Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) 16 octobre 2021

Auriez-vous investi dans Proper Good si vous étiez un requin ? Mark Cuban a-t-il pris une sage décision d’investissement en investissant dans Proper Good ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous pour démarrer la conversation!

Tips from the Tank, présenté par le brillant @dragonjones. pic.twitter.com/kqiPW9eSEy – Shark Tank (@ABCSharkTank) 17 octobre 2021